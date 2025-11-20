Image: Hyakuseki

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

朝霧が立ち込めるキャンプサイト。聞こえるのは鳥のさえずりと風の音だけ。こんな素晴らしいロケーションで飲むコーヒーが、もしインスタントだったら少し物足りなくないですか？

本当は豆から挽いた香り高い1杯で1日を始めたい。けれど、ミルやドリッパー、サーバーといったコーヒーギア一式を運ぶ手間を考えると、つい手軽さに流されてしまう…。そんな「理想と現実のギャップ」に、スマートな答えが登場しました。

バリスタの技術を、この1台に凝縮

Image: Hyakuseki

「ミル付きポータブルコーヒータンブラー「MYEL」が目指したのは、単なる手軽さではなく、こだわりのカフェで味わうような、満足度の高い一杯です。

グラインダーには、豆の風味を損なう原因となる摩擦熱を抑えるセラミック刃を採用。豆本来の香りを守りながら、クリアな味わいを引き出します。

Image: Hyakuseki

さらに、豆の個性やその日の気分に合わせて調整できる5段階の挽き目設定。そして、旨味成分であるコーヒーオイルを余すことなく抽出する、ペーパーレスのステンレス製二重フィルター…。これらの機能が組み合わさることで、豆が持つ本来のポテンシャルを、しっかりと引き出すことができるのです。

すべてが完結する、オールインワンという新体験

Image: Hyakuseki

これまでコーヒーを淹れるために必要だった道具の数々を、思い出してみてください。そのすべてが、この洗練された1台に美しく収まっているとすればありがたいですよね。

「MYEL」では、「挽く、淹れる、飲む」という一連のプロセスが、スムーズに完結します。

Image: Hyakuseki

使い方はごくシンプル。豆を入れてボタンを押せばグラインドが始まり、完了すれば自動でストップ。あとはお湯を注ぐだけです。淹れた容器がそのままタンブラーになるため、洗い物が減るのも嬉しいポイント。煩雑なプロセスから解放され、純粋にコーヒーと向き合う時間を楽しんでみてください。

電源も場所も問わない、ポータブル設計

Image: Hyakuseki

お気に入りのカフェは、もう特定の場所に縛られません。

「MYEL」はUSB充電式の大容量バッテリーを内蔵。コンセントを探す必要はありません。1回の充電で複数回使えるスタミナは、週末のキャンプでも頼もしい相棒となるんじゃないでしょうか。

バックパックのサイドポケットにすっと収まるコンパクト設計ながら、そのボディはアウトドアのタフな環境にも対応する頑丈さを備えています。山頂で、浜辺で、あるいは出張先のホテルで。いつでもとっておきの「自分だけのカフェ」を特設する自由がここにあります。

日々の相棒だからこその、賢いデザイン

Image: Hyakuseki

素晴らしい体験は、優れた機能だけでなく、日々の使いやすさから生まれます。「MYEL」は、その点にもしっかりとこだわりました。

真空断熱構造のタンブラーは、淹れたての温かさを長く保ち、冷たいドリンクを入れたときの結露も防ぎます。夏も冬も、1年を通して快適なコーヒータイムを演出します。

さらに、使用後は各パーツを簡単に分解して丸洗いできるため、衛生面も安心です。メンテナンス性の高さも、愛着の湧くギアとしての大事な性能の1つですよね。「MYEL」なら、面倒だった後片付けさえも、きっと楽しい時間へと変わるはずです。

オフィスでの1杯が、格別の気分転換になったり、ドライブ中の休憩が、忘れられない思い出になったり…。「MYEL」は、日常のあらゆるシーンを豊かに彩るパートナーです。

この1本が、きっとこれからのコーヒー体験を、もっと味わい深いものへと変えてくれるはず。冒険のお伴に「MYEL」を加えたいという方、以下よりその詳細情報を要チェックです。

挽く・淹れる・飲むがこれ1本！本格カフェ体験ミル付きポータブルコーヒータンブラー 11,200円 30%OFF machi-yaで見る

Image: Hyakuseki

