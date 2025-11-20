乳がん発症時に食べてはいけないものとは？Medical DOC監修医が解説します。

※この記事はMedical DOCにて『「乳がん」を発症した際に「食べてはいけない物」はご存知ですか？医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

木村 香菜（医師）

名古屋大学医学部卒業。初期臨床研修修了後、大学病院や、がんセンターなどで放射線科一般・治療分野で勤務。その後、行政機関で、感染症対策等主査としても勤務。その際には、新型コロナウイルス感染症にも対応。現在は、主に健診クリニックで、人間ドックや健康診断の診察や説明、生活習慣指導を担当している。また放射線治療医として、がん治療にも携わっている。放射線治療専門医、日本医師会認定産業医。

「乳がん」とは？

乳がんとは、乳腺の組織から発生する悪性腫瘍のことです。

今回の記事では、乳がんの発症時や手術後の食事に関しての注意点について解説します。

また、乳がんの原因として考えられているものや予防法についても紹介します。

乳がんの原因となる可能性の高い食べもの

乳がんの発症リスクと関連がある可能性のある食べものについて紹介します。

加工肉や赤身肉

加工肉の摂取と、特に閉経後の女性における乳がんの発症リスクに正の相関関係があるとする報告がみられます。例えば、ベーコンやソーセージなどがあります。

加工肉に含まれる硝酸塩や亜硝酸塩の多量が乳がんリスク増加につながる可能性が示唆されています。

また、赤身肉（羊肉や牛肉、豚肉）含まれる飽和脂肪、コレステロール、ヘム鉄の含有量が多いことも乳がんと関連している可能性があります。

特に、加工肉には食塩や脂肪分が多く含まれていることも多いため、過剰な摂取は生活習慣病のリスクを高めることにつながります。ほどほどに摂るようにしましょう。

飽和脂肪酸を多く含むもの

飽和脂肪を多く含む食品である、バターやチーズなどの高脂肪乳製品は、乳がんによる死亡率を高める可能性があるという報告があります。一方で、乳製品を摂取することで乳がんの発症リスクが少し低くなるという報告もあります。そのため、乳製品については乳がんの発症リスクに与える影響は不明です。しかしながら、脂肪分の摂りすぎには注意をするようにしましょう。

その他、飽和脂肪酸を多く含む食品としては、牛肉や羊肉、豚肉、鶏肉（特に皮付き）があります。また、ラード、ココナッツオイル、パームオイル、多くの焼き物や揚げ物（ファストフードなど）などもあります。

こうした食品の摂りすぎには注意しましょう。

トランス脂肪酸を多く含むもの

揚げ物や焼き菓子には、トランス脂肪酸が多く含まれている可能性があります。ある研究では、乳がん診断後にトランス脂肪酸を摂取すると、乳がんによる死亡率が約50％、全死亡率が約80％増えることが示されています。

揚げ物や焼き菓子などを毎日摂ることは避け、適度にしておくようにしましょう。

アルコール

アルコール摂取量が増えるほど、乳がんの発症リスクは増加していきます。閉経前後を問わず、アルコール飲料が発症リスクを高めるのは確実です。日本人を対象とした研究では、まだ十分なデータがないとされていますが、アルコール飲料を飲みすぎないようにしましょう。

なお、厚生労働省が示す節度ある適度な飲酒量は、１日平均純アルコールで約20g程度ですが、女性ではより少ない量が勧められます。具体的にはビール中瓶１本500mlほどで純アルコール量20g、ワイン一杯120mlで12gです。

大量の砂糖が入った食べ物や飲み物

砂糖が大量に入った飲み物を定期的に飲むと、体重増加に繋がる可能性があります。特に、閉経後に体重が増えると、乳がんリスクの増加につながります。

ソフトドリンクやビスケット、ケーキは栄養価に乏しいものの、大量の砂糖、特にグルコースが含まれています。頻繁に摂取しないようにしましょう。

乳がんの手術後に食べてはいけないもの

乳がんの術後、再発リスクとの関連があるものは現時点ではそれほど多くはありません。ここでは、現時点でわかっている、乳がん手術後に避けた方が良い食べ物や注意すべき食べ物について解説します。

飽和脂肪酸を多く含むもの

お肉の脂身や、ベーコンやソーセージなどの加工肉、お菓子やインスタント食品などには飽和脂肪酸が多く含まれています。

飽和脂肪酸の大量摂取が直接的に乳がんの再発リスクに関連すると明らかにした研究はまだありません。しかし、こうした食品を大量に摂ると、肥満につながる恐れがあります。

肥満は、乳がん再発のリスクを高めることは明確です。そのため、総カロリーをコントロールし、適度な運動も行い肥満を避け、適切な体重の維持に努めることが重要です。

砂糖が大量に含まれているもの

ケーキやクッキー、チョコレート、甘い飲み物には砂糖が大量に含まれていることがあります。砂糖の摂りすぎは、肥満につながる可能性があります。

肥満は乳がん再発リスクを高めるため、こうした食品もほどほどにしておくようにしましょう。

アルコール

アルコール摂取により、乳がん再発リスクや乳がん死亡リスクが増加するという可能性は低いです。しかし、乳がんを発症していない側の乳房の乳がん発症リスクや、他の多くのがんの発症リスクを高める可能性があるので、ほどほどの量に留めることが大切です。

カフェイン

手術の後は、体の回復を一番に考えなければなりません。そのため、手術後３週間程度は食事からカフェインを控えることが重要です。カフェインは脱水症状を引き起こす可能性があり、創部の治癒を遅らせることがあります。また、カフェインによって術後の不安やイライラ感が増大し、吐き気が引き起こされる懸念もあります。

カフェインレスのコーヒーや、ハーブティーなどをとりいれるようにするとよいでしょう。

加工食品

ファーストフードやインスタント食品などの加工食品は、食物繊維やビタミン、ミネラルなどの傷の治癒に大切な栄養素があまり含まれていません。一方で、保存料や食塩、脂肪、砂糖が多く含まれています。手術後の体の回復のためには、取り過ぎには避けた方が良い食べ物と言えるでしょう。

「乳がんの発症時に食べてはいけないもの」についてよくある質問

ここまで乳がんの発症時に食べてはいけないものを紹介しました。ここでは「乳がんの発症時に食べてはいけないもの」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

乳がん発症時におすすめの食べ物はありますか？

木村 香菜（医師）

乳がんを発症した際は、果物やでんぷんの少ない野菜をとる食事を積極的に摂取することが推奨されます。これらの食品にはビタミン、ミネラル、抗酸化物質が豊富に含まれており、体の回復をサポートする働きがあります。例えば、ベリー類（ブルーベリー、ラズベリーなど）、ほうれん草、ブロッコリー、ケールなどが特におすすめです。また、食物繊維を多く含む食品を摂ることで消化を助け、全体的な健康維持に役立ちます。

コーヒーを飲み過ぎると乳がんを発症する確率は上がるのでしょうか？

木村 香菜（医師）

現時点での研究によると、コーヒー摂取と乳がん発症リスクの関連性を示す確固たる証拠はありません。むしろ、適量のコーヒー摂取が乳がんの特定のタイプのリスクを低下させる可能性があるとの報告もあります。ただし、過剰摂取によるカフェインの摂りすぎは不眠や心拍数の増加などの健康問題を引き起こす可能性があるため、1日2～3杯程度の適量を守ることが大切です。

乳がん発症後に日常生活で注意するべき点を教えてください。

木村 香菜（医師）

乳がん発症後の日常生活では、次の点に注意することが重要です。

・バランスの良い食事

栄養価の高い食品を摂取し、加工食品や高脂肪・高糖質食品を控えることが推奨されます。

適度な運動

・軽い運動（ウォーキング、ヨガなど）を日常に取り入れることで体力を維持し、ストレス軽減にも役立ちます。

・ストレス管理

リラクゼーション方法（瞑想、趣味など）を取り入れて心の健康を保つことも大切です。

・医療との連携

定期的な通院と検診を欠かさず、治療方針について医師とよく相談するようにしましょう。

・感染予防

免疫力が低下している場合、感染症のリスクを減らすために手洗いやマスクの着用、食事の衛生管理を徹底してください。

これらを心がけることで、乳がん治療の効果を最大限に引き出し、快適な日常生活を送る手助けとなります。

編集部まとめ

今回の記事では、乳がんの発症時に注意した方が良い食べ物や、乳がんになりやすい人、予防法などについて解説しました。

今回ご紹介した食べ物を全く摂らないようにするのは難しいでしょう。そのため、健康的な食生活を心がけ、適度な運動をしましょう。そして、定期的な乳がん検診を受けるようにするようにしましょう。

「乳がん」と関連する病気

「乳がん」と関連する病気は5個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからMedical DOCの解説記事をご覧ください。

循環器科の病気

消化器科の病気

高血圧動脈硬化脂肪肝

胃炎

内分泌科の病気

糖尿病

乳がんの治療中に、摂り過ぎに注意すべき食べ物としては、高脂肪食や高塩分・糖質食などがあります。こうした食べ物を摂りすぎると、これらのような病気になることがあります。乳がん治療中は、全身の健康を考えた食生活が重要です。

「乳がん」と関連する症状

「乳がん」と関連している、似ている症状は6個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからMedical DOCの解説記事をご覧ください。

関連する症状

背中がつる

肩が痛い

胸の張り

腕がむくむ

慢性的な疲労

呼吸困難

これらの病気や症状について、早期に適切な対応を行うことが、乳がん治療の成功や生活の質の維持に重要です。

参考文献

乳がん（国立がん研究センター）

アルコール（厚生労働省）

リステリアによる食中毒（厚生労働省）