PS5デジタルエディションの値下げ感も話題。

ソニー・インタラクティブエンタテインメントが11月12日、アジア向けの配信イベントを開催。プレイステーション5（PS5）向けの専用モニターを発表しました。

迫力あるビジュアルと高性能を兼ね備えた「デュアルセンス充電フック付き27型ゲーミングモニター」 は、デスクトップでの使用を前提に設計されたもの。最新タイトルの美しい映像をたっぷり味わえる、27インチ、120Hz、最大2560×1440の解像度に対応した QHD IPSディスプレイを搭載。

さらに、モニターの背面にはワイヤレスコントローラーをひっかけるだけで充電可能なフックがあるので、モニターからコントローラーを取り外してゲームをプレイすることもできます。

PS5はもちろん、PCモニタとしても使えます。PCなら240Hzまで対応。

接続端子はHDMI INポート Ver.2.1×2、DisplayPort INポート Ver.1.4×1、USB Type-A端子×2、USB Type-C端子×1、ステレオスピーカーおよび3.5mmオーディオを装備。VESA規格（一部）にも対応しているので、モニターアームやスタンドにも取り付け可能です。

9月に同社がリリースしたばかりのデスクトップゲーミング用ワイヤレススピーカー「Pulse Elevate」とも相性バツグンだそうです。ちなみにこちらのスピーカーは、臨場感あふれるオーディオとシームレスなボイスチャットが特徴。

ディスプレイもスピーカーも、ひとり時間にじっくりPS5デスクトップゲーミング体験を楽しむのにぴったりです。

PlayStationの27インチゲーミングモニターは、2026年に米国および日本で発売予定。価格や詳細については順次アナウンスされると思われますので、どうぞお楽しみに！

Source: Playstation Blog