「私たちの道は分かれるけど...」同じ宿舎で親交を深めた日本とメキシコ。健闘称え合う感動シーン「若者たちが築いた絆はサッカーを超えている」【U-17W杯】
カタールで開催されているU-17ワールドカップ。日本は同じ宿舎のメキシコと、これまでお互いの試合があるごとに、出発前にハイタッチでチームを送り出すなど、親交を深めてきた。
ただ、日本が準々決勝に進出した一方、メキシコはラウンド16で敗退。メキシコ代表のユースカテゴリーの公式アカウントは11月20日、「ワールドカップの友情」と題し、次のように綴る。
「私たちの道は分かれるけど、若者たちが築いた絆はサッカーを超えている。心でプレーすれば...世界中に家族ができるのだから」
公開された動画では、キャプテンの村松秀司がスペイン語でメッセージを伝える様子が収められている。それぞれの選手たちが健闘を称え合い、吉田湊海はルイス・ガンボアとユニホームを交換し、２ショットで笑顔を見せる。
この投稿には「なんて美しいんだ」「スポーツの素晴らしいところ」「日本の成功を祈っている」「日本とメキシコの物語は、歴史的で美しい別れで終わる」といった声があがっている。
メキシコの想いも胸に、日本は世界一を目ざす。21日に４強進出をかけてオーストリアと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】リスペクトの精神。日本とメキシコの友情物語
ただ、日本が準々決勝に進出した一方、メキシコはラウンド16で敗退。メキシコ代表のユースカテゴリーの公式アカウントは11月20日、「ワールドカップの友情」と題し、次のように綴る。
「私たちの道は分かれるけど、若者たちが築いた絆はサッカーを超えている。心でプレーすれば...世界中に家族ができるのだから」
公開された動画では、キャプテンの村松秀司がスペイン語でメッセージを伝える様子が収められている。それぞれの選手たちが健闘を称え合い、吉田湊海はルイス・ガンボアとユニホームを交換し、２ショットで笑顔を見せる。
この投稿には「なんて美しいんだ」「スポーツの素晴らしいところ」「日本の成功を祈っている」「日本とメキシコの物語は、歴史的で美しい別れで終わる」といった声があがっている。
メキシコの想いも胸に、日本は世界一を目ざす。21日に４強進出をかけてオーストリアと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】リスペクトの精神。日本とメキシコの友情物語