「韓国は日本代表のレベルにない」両国と対戦したガーナ指揮官の厳しい指摘に韓国騒然「日本がアジア最強だ」「全世界の人が知っている」
ガーナ代表は11月14日の国際親善試合で日本代表に０−２で敗れた後、18日に韓国代表と対戦。０−１で黒星を喫した。
その韓国戦後に、オットー・アッド監督が発したコメントが、韓国で小さくない話題となっている。
会見で、対戦した日本と韓国の比較を求められた指揮官は、「両チームを直接比較するのは難しい。我々はそれぞれ異なる戦術やシステムで臨んだからだ」と前置きした上で、次のように語ったのだ。
「今日（韓国戦）は日本戦より多くのチャンスを掴めたと思う。率直に言って、日本は強いチームだ。彼らはブラジル相手に優れたパフォーマンスを見せ、勝利を収めた。高いレベルにあるチームだ。ブラジルは簡単に負けるチームではないからね。日本は強豪を倒せる。ガーナと韓国はそのレベルには達していないと思う」
このコメントは、『Xports News』が「日本は韓国より一歩先に進んでいる。ガーナ監督が驚きの発言」と報じるなど、韓国メディアが一斉に取り上げた。
すると、記事のコメント欄には次のようなコメントが多数寄せられた。
「その通りだ」
「何も間違ったことは言っていない」
「日本がアジア最強だ」
「サッカーファンなら誰でも知っている」
「反論できない」
「全世界の人が知っている」
「日本の方が韓国より明らかに上手い」
「反論の余地なし」と考えるファンが少なくないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
