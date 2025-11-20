20日11時現在の日経平均株価は前日比1632.00円（3.36％）高の5万169.70円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1400、値下がりは174、変わらずは35と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を477.32円押し上げている。次いで東エレク <8035>が161.45円、ＳＢＧ <9984>が148.41円、ファストリ <9983>が85.84円、ＴＤＫ <6762>が67.69円と続く。



マイナス寄与度は21.51円の押し下げで東京海上 <8766>がトップ。以下、ニトリＨＤ <9843>が5.22円、エムスリー <2413>が1.72円、メルカリ <4385>が1円、三越伊勢丹 <3099>が0.74円と続いている。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落は保険の1業種のみ。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、電気機器、機械、証券・商品、ガラス・土石、水産・農林と続いている。



