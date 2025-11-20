「同じボトムスに頼りがち」な40・50代へ！【ハニーズ】で買い足したい♡「上品スカート」

いつも同じボトムスを穿いていて、マンネリ気味……。そんなミドル世代におすすめしたいのは、【ハニーズ】の一部店舗でも購入できる大人向けブランド、【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】の「上品スカート」。クラシカルなデザインでオンオフ使えるマーメイドスカートや、秋冬ムードが盛り上がるニットプリーツスカートなど。一点投入するだけで、トレンドのレディライクなファッションを楽しめそうな注目の商品が登場。

オンオフ使えるクラシカルなデザイン

【GLACIER lusso】「マーメイドスカート」\4,980（税込）

裾にかけて緩やかに広がるマーメイドシルエットが、上品な雰囲気を演出。ゴールドカラーのバックルがキラッと光る細ベルトがアクセントとなり、クラシカルスタイルを楽しめそうな一枚。いつもの着こなしをランクアップできそうなスカートは、ビジネスシーンやセレモニーシーンにも重宝しそうです。

体型カバーとスタイルアップを両立できそうなナロースカート

【GLACIER lusso】「ナロースカート」\3,980（税込）

公式オンラインストアで「体のラインを拾いすぎず体型もカバーする」と紹介。スッキリと着こなせそうなIラインシルエットで、スタイルアップも狙えるスカート。ウエストゴム仕様で楽ちん。フロントにはギャザーが寄っていないため、タックインスタイルもサマになりそうです。足さばきのよさそうなバックベンツは、抜け感をプラスし、後ろ姿も抜かりなくおしゃれ見えしそう。

秋冬ムードを盛り上げるきれい見えニットスカート

【GLACIER lusso】「ニットスカート」\4,980（税込）

「レーヨン混のダブルジャカード編みニット素材」（公式オンラインストアより）を使用した、秋冬コーデにぴったりのスカート。プリーツが歩くたびにひらひら揺れて優美な雰囲気を演出してくれそう。落ち感のある広がりすぎないシルエットで、ガーリーになりすぎず上品な着こなしに。裾に施したデザインがコーデにアクセントを与え、おしゃれ度アップも狙えそうです。

いつものコーデが今っぽく垢抜けるチェック柄スカート

【GLACIER lusso】「チェックラップ風スカート」\4,980（税込）

一点投入するだけで、旬のトラッドスタイルを楽しめそうなチェック柄スカート。程よいフレアシルエットと上品なラップ風デザインで、ミドル世代も取り入れやすそう。セーターやブラウスなど手持ちのトップスを使ったコーデも、いつもとひと味違う雰囲気に仕上がりそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i