昨年１１月２０日に６４歳で急逝した上方落語の爆笑派、桂雀々の追悼公演が２５〜２７日、東京・有楽町のよみうりホールで計６公演、行われる。

柳家さん喬から三遊亭わん丈まで人気者ばかりが２２人も集結する落語祭レベルの豪華な会だ。２６日に出演する２人に、雀々との思い出や意気込みを聞いた。（森重達裕）

林家彦いち「あの人は前座噺でトリが取れるんです」

雀々は１９７７年、１６歳で桂枝雀に入門。師匠譲りの派手なアクション、底抜けの明るい芸風で「手水廻（ちょうずまわ）し」「動物園」などで爆笑を取った。テレビ、ラジオでも活躍し、２０１１年から拠点を東京に移して東京の落語家とも広く交流した。

その一人が、追悼公演の「参の会」（午後０時半開演）に出る林家彦いち。熱演のあまり汗を飛び散らせ、「落語はスポーツだ」が持論だった雀々と、「落語は格闘技だ」と言っている彦いちとは、ウマが合った。上京後の雀々と家が近所だった縁もあり、よく酒を酌み交わしたという。

「あの人は、前座噺（ばなし）の『子ほめ』で３０分以上、トリが取れるんです」と彦いち。この噺には「４５歳の人」が出てくるが、雀々は「４５歳の人、おらんかな〜？」と客席の一人ひとりと目を合わせるなど、たっぷり時間を取って演じていた。「そのさじ加減が絶妙で、心地よい間で、面白い。本当にびっくりしました」

エネルギッシュな雀々の生き方に触れ、落語の登場人物そのものだと思ったという。「今回、噺の中に少し登場させてみようかと思っています。『八っつぁんに熊さん、人のいいのが甚兵衛さん、その隣でうるさいのが雀々さん……なんでやねんっ！』って」

三遊亭白鳥「兄貴が貧乏だったのは、桂雀々になるためだった」

雀々の少年期は過酷だった。ギャンブルで身を持ち崩した父に愛想を尽かした母は息子を置いて家を去り、父もほぼ家に帰って来ない。１０代前半で一人暮らしの極貧生活を送った。

その体験すらも落語に生かしたと語るのは、「四の会」（午後４時半開演）に出演する三遊亭白鳥だ。自身も若手時代の極貧生活を高座でよくネタにするだけに、「枝雀師匠のところに飛び込んだのは偶然じゃなく、必然。あの兄貴が貧乏だったのは、桂雀々になるためだった。落語に導かれたんです」と共感を語る。

雀々に初めて会ったのは４０年近く前の前座の頃。東京の寄席に枝雀が出る時に、弟子として付いて来ていた。「俺よりずっと先輩なんだけど『大阪から来たジャグジャグ、言いまんねん、よろしくお願いします』ってあいさつしてくれたらしい。そしたら俺が『今忙しいんだから、あっち行ってくれよ』と邪険に扱ったんだって。後から言われた。全然、覚えてないけど」

追悼公演では、そんな雀々とのエピソードを虚実織り交ぜて、たくさんしゃべろうと思っている。

全公演、追悼口上がある。２５日の「壱の会」のみ完売。（電）０３・６４４１・３０７２。