ºÇÇ¯Ä¹£¸£´ºÐ¤Î¹â·¬¾¼µª¤¬¼Í·âÍ½Áª¤ÇÇÔÂà¡¢¿´Â¡¤Î¸ÝÆ°¤Ç¡Ö½Æ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ä¼¡²ó¥ê¥Ù¥ó¥¸ÀÀ¤¦
¡¡Ä°³Ð¾ã³²¼Ô¤Ë¤è¤ë¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÅìµþÂç²ñ¡×¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¶¨»¿¡Ë¤ÏÂè£µÆü¤Î£±£¹Æü¡¢¼Í·âÃË»Ò£µ£°¥á¡¼¥È¥ë¥é¥¤¥Õ¥ëÉú¼Í¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º£Âç²ñ¤ÎÆüËÜÁª¼êÃÄ¤ÇºÇÇ¯Ä¹£¸£´ºÐ¤Î¹â·¬¾¼µª¡ÊÀÐÀî¸©Ä°³Ð¾ã³²¼Ô¶¨²ñ¡Ë¤¬½Ð¾ì¤·Í½Áª¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡£
¡¡£µ£°Ç¯°Ê¾å¤Î¶¥µ»Îò¤ò»ý¤Ä·Ð¸³Ë¤«¤Ê¼Í¼ê¤â¡¢¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÉñÂæ¤ÇÆÈÆÃ¤Î¶ÛÄ¥¤ò´¶¤¸¤¿¡£Ê¢¤Ð¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉ¸Åª¤òÁÀ¤¦ºÝ¡¢½Æ¤ò»Ù¤¨¤ëº¸¼ê¤Ë¿´Â¡¤Î¸ÝÆ°¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢¡Ö½Æ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«¤é¤Î¾õÂÖ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Í½Áª¤Ï£µ£°Ê¬´Ö¤Ç£¶£°È¯¤ò·â¤Ã¤Æ¹ç·×ÅÀ¤òÁè¤Ã¤¿¡££±È¯¤ÎºÇ¹âÅÀ¤Ï£±£°¡¥£¹ÅÀ¤ÇËþÅÀ¤¬£¶£µ£´ÅÀ¡£¹â·¬¤Ï£¶£°£°ÅÀÄ¶¤¨¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬£µ£·£µ¡¥£·ÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°ºÐÂå¤Ë»Ï¤á¤¿¥é¥¤¥Õ¥ë¤Ç³¤³°¤ÎÂç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£¸½Ìò¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤¿¤¬¡¢²ÃÎð¤ËÈ¼¤¤±¦¼ª¤ÎÄ°ÎÏ¤ò¼º¤¤¡¢º¸¼ª¤âÊ¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢³èÌö¤Î¾ì¤¬¥Ç¥Õ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ïº¸¶»¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£µ¤»ý¤Á¤ÎÎý½¬¤ò¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¤ÌÜÉ¸¤â¸«¤Ä¤±¤¿¡£¡Ö¼¡²ó¡Ê¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×¡Ê¾¾ËÜ¿µÊ¿¡Ë