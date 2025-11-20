トランプ米大統領/Win McNamee/Getty Images

（CNN）FOXニュースが19日に発表した世論調査によると、トランプ米大統領の支持率が41％に落ち込んだ。経済不安が続く中、2期目として最低を記録した。

調査によると、登録有権者のトランプ氏支持率は41%で、9月初旬の46%から低下している。有権者の半数近くにあたる46%がトランプ氏の経済政策によって個人的に打撃を受けたと回答し、個人的に助けになったとの回答はわずか15%だった。この数値はバイデン政権終盤と同水準。

物価の抑制に関して、民主党のほうが共和党よりも優れた政策を持っていると回答した登録有権者は53%。共和党と回答した43%を10ポイント上回る。民主党が気候変動対策、医療費削減、賃金引き上げといった政策に対する認識でも優位に立つ一方、共和党は連邦財政赤字の縮小、犯罪の抑制、不法滞在移民への対応、国境警備といった政策で優勢だった。どちらの党の雇用創出政策が優れているかについては、有権者の意見は拮抗（きっこう）している。

民主党と共和党両党に対する登録有権者の全体的な好感度は39%。最近の政府閉鎖への対応をめぐっては、トランプ氏と両党議員に対する不支持率が60%を上回った。

FOXニュースの世論調査は今月月14日から17日にかけて、全国の有権者記録から選ばれた1005人の登録有権者を対象に電話とオンラインインタビューを組み合わせて実施された。全サンプルにおける結果の誤差はプラスマイナス3.0パーセントポイント。