人気ショップが軒を連ねるJR品川駅構内のエキナカ施設・エキュート品川では、11月上旬から冬シーズン限定の最新スイーツが続々と登場。お目当ての逸品を求めるお客さんで、平日休日を問わず大賑わいの様相を見せています。

今回は自宅や職場でのおやつ時間のお供から、お世話になった方や仕事先への年末の挨拶で持っていきたいギフト用まで、幅広いシーンに対応できる注目のスイーツ5品をご紹介します。

ブール アンジュ「パネットーネ」

1個 2700円。ふんわり食感が特徴のイタリアの伝統的な発酵菓子です

ブーランジェリー『BOUL'ANGE（ブール アンジュ）』からは、イタリア発祥の伝統的な発酵菓子「パネットーネ」に注目。毎年この時期に販売している人気メニューで、今年はシチリア産レモン「チェドロ（シトロン）」を使った特別仕様になっています。

レーズンやオレンジピール、シトロンなどのドライフルーツを生地に練り込み、ブリオッシュ風にふんわり柔らかく焼き上げた優しい味わいは、ホリデーシーズンにぴったり。

●DATA

販売エリア：1F いろどりフード＆スイーツ イベントスペース

販売期間：2025年11月14日（金）～ ※期間限定販売

こねり「みじかめこねり 西尾の抹茶」

45g入 680円。名古屋店限定の抹茶フレーバーが満を持して登場！

スティックパイ専門店『coneri品川（こねりしながわ）』の新作スイーツ「みじかめこねり 西尾の抹茶」は、通常サイズよりも短めに仕上げた一口サイズのチョコレートパイ。

濃厚な旨味と渋みが特徴の“西尾の抹茶”をパイ生地とチョコレートクリームに練り込み、サクサクの食感と濃密な抹茶の美味しさを手軽に楽しめます。ジップ付きの袋入りで、オフィスやドライブ中など好きなときに好きな分だけ食べられる嬉しい仕様。抹茶好きならずとも一度は味わってみたい逸品です。

●DATA

販売エリア：1F いろどりフード＆スイーツ

販売期間：2025年11月1日（土）～ ※通年販売

ベリールビーカット「いちご缶 クリスマス」

2268円。いちごミルクサンド×3個・いちごメープルサンド×2個をパッケージ

いちごスイーツ専門店『VERY RUBY CUT（ベリールビーカット）』の「いちご缶 クリスマス」は、ブランドの看板スイーツ「いちごミルクサンド」と秋冬限定フレーバー「いちごメープルサンド」を詰め合わせたスペシャルなパッケージ。

“とろけるダブルメルト製法”仕立てのショコラクリームを、しっとり香ばしく焼き上げたクッキーでサンドし、苺の華やかな香りと酸味、異なる甘さを備えたショコラクリームが織り成す至福の美味しさを楽しんで。

●DATA

販売エリア：1F いろどりフード＆スイーツ

販売期間：2025年11月13日（木）～12月25日（木）※なくなり次第販売終了

ねんりん家「ショコラフォンデュバーム」

1566円。軽く温めるとチョコフォンデュのようなとろける味わいに！

バームクーヘン専門店『ねんりん家』の「ショコラフォンデュバーム」は毎冬恒例の期間限定メニュー。

ショコラ生地のバームクーヘンにショコラを流しかけたチョコ要素たっぷりのオリジナル仕様で、今年は上がけチョコのカカオ分を1.5倍に増量＆チョコの量も増やすなど大幅にグレードアップ。

より一層深まったチョコバームのショコラテイストと、とろけるようなフォンデュ感を同時に楽しめます。そのままでも美味しくいただけますが、レンジで軽く温めることで“チョコフォンデュ”のような味わいを堪能できますよ。

●DATA

販売エリア：1F いろどりフード＆スイーツ

販売期間：2025年11月1日（土）～11月30日（日）頃まで

サザコーヒー「カステラショートケーキ」

「テイクアウト限定 特別セット」900円。カップオンコーヒーとお店謹製のコインチョコが同梱

茨城発の自家焙煎コーヒー専門店『SAZA COFFEE（サザコーヒー）』が11月30日までの期間限定で提供する「カステラ ショートケーキ」は、地元茨城のブランド卵・奥久慈卵や採れたての大粒いちご、新鮮な生クリームなど、こだわりの素材をふんだんに使用した一品です。

テイクアウトメニューの他、最高峰のゲイシャコーヒー・パナマゲイシャエスメラルダ（緑／マリオ）とサザコーヒー謹製コインチョコがセットになった「イートイン限定メニュー」（緑：1500円／マリオ：2500円）も用意されています。

●DATA

販売エリア：1F フェイバリット スイーツ

販売期間：2025年11月19日（水）～11月30日（日）