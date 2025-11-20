圧巻の連覇だった。

昨19日の明治神宮大会決勝で立命大を4-0で一蹴し、史上6校目となる2年連続優勝を果たした青学大。先月のドラフトで中日から1位指名された中西聖輝（智弁和歌山）が2安打17奪三振、七回2死まで無安打無得点という強烈な完封劇で格の違いを見せつけた。3者連続三振で締めたエースの、「立命館さんもいい打線だったので、自分自身もかなり試行錯誤した。なんとか抑えることができてよかった」との謙遜が嫌みに聞こえるほどの内容だった。

青学大は戦国東都でリーグ記録に並ぶ6連覇中の最強軍団。今秋のドラフトでは、中軸を打つ三塁手の小田康一郎もDeNAから1位指名を受けた。青学大からは昨年も西川史礁（ロッテ）、佐々木泰（広島）、一昨年も常広羽也斗（広島）、下村海翔（阪神）とそれぞれ2人のドラ1選手が誕生。在京球団スカウトがこう言う。

■「一緒にやりたいと思う選手にしか声をかけない」

「3年連続で同一チームから複数の1位指名選手を輩出した例は過去にありません。今の青学大はそれほど戦力が突出しています。といっても、選手は多くなく、4学年でたった37人の少数精鋭です。手狭な寮の問題があって人数を絞らざるを得ないのですが、それが結果的に指導者の目が隅々まで行き届く、きめの細かい指導につながっている。もちろん、部員の素質の高さがあってのことですが、この点に関しては2019年に就任した安藤寧則監督（48）のスカウト能力、目利きの確かさが挙げられます」

青学大での現役時代にベンチ入りがかなわず、学生審判、学生コーチ、系列高校の監督を経験した安藤監督は、高校生をスカウトするにあたって、技術以上に性格を重視。有望高校生の学校に自ら足を運ぶと、むしろグラウンド外の「所作」に目を凝らすという。

「チームバスから降りてくる選手の表情や態度、チームの荷物などに気を配っているか、堂々と歩いているか、周囲への挨拶はきちんとできているか、先輩や後輩への話し方……“自分が一緒に野球をやりたいと思う選手にしか声をかけません”と言っています。そうやって見極めた高校生には、“どこよりも早く声をかける”とか。高校2年生の秋には内定を出すというから、他の強豪大学に比べてスピード感も突出しています」（同）

最強軍団の天下はしばらく続くか。

◇ ◇ ◇

