このオフ、2年連続でサイ・ヤング賞を受賞した左腕タリク・スクーバル（28=タイガース）に関してだ。

今季は31試合に先発して13勝6敗、防御率2.21。昨季は18勝（4敗）をマークして最多勝と最多奪三振（228）のタイトルを獲得した。

最速165キロの速球に加えてスライダー、チェンジアップ、シンカーを操り、目下ア・リーグでは敵なしの投手だ。

■代理人は敏腕ボラス氏

「スクーバルはこのまま順調にいけば来オフ、FA市場に出る。まだ、28歳と若いため、タイガースが長期契約で引き留めるには莫大な資金が必要になる。何しろ代理人は敏腕のボラスですからね。タイガースのスコット・ハリス編成本部長は長期契約に自信をもっていますけど、そこまでの資金を捻出できるかは疑問と言わざるを得ない。そのため今オフ、スクーバルを放出して複数の若手有望株を獲得する可能性が浮上しているのです」（現地特派員）

タイガースは2年連続でプレーオフに進出している。今季はワイルドカードシリーズでガーディアンズを下し、地区シリーズでマリナーズに敗れた。絶対エースのスクーバルと長期契約を結べば今後も期待できるとはいえ、名うての代理人相手では苦戦必至。来オフ、FAで出て行かれるなら、その前にトレードで放出することが得策とみられているのだ。

そこで浮上するのがドジャースだ。

カーショーが今季限りで引退。計算の立つ先発左腕はスネル（32）ひとりになった。このスネルに加えて山本由伸（27）、大谷翔平（31）、グラスノー（32）の4人はローテ入りが確定。来季からは佐々木朗希（24）が先発に復帰し、シーハン（26）、ナック（28）、ロブレスキ（25）と候補はいるものの、期待はともかく計算はできない。前出の4人にスクーバルが加われば、それこそメジャー最強のローテが完成する。

「問題は交換要員でしょう。スクーバルを獲得するとなれば、それなりの若手成長株が必要。ナックやシーハンらを束にしても、タイガースは首を縦に振りませんよ。佐々木にマイナーの有望株を2人つければ、応じるかもしれない」とは米メディア関係者だ。

佐々木朗希が28歳でスクーバル並みの成績を残す保証はない

佐々木はまだ、来季がメジャー2年目。フリードマン編成本部長はその潜在能力を「ゆくゆくはサイ・ヤング賞を取れる実力の持ち主」と評価しているが、この関係者はこう続ける。

「160キロ超の速球に加えて、落差の大きなスプリットがある。ケタ違いの能力の持ち主なのは明らかですが、フロントも首脳陣も、すぐに離脱する体力面と精神面の弱さがここまでヒドいとは思っていなかったという話を聞きました。佐々木が離脱中、外野で強いキャッチボールを繰り返す姿を見たある選手は、あれでホントに肩が痛いのかと言わんばかりに首をひねっていたほど。いまから5年後、佐々木が28歳になったときに、スクーバル並みの成績を残す保証はどこにもない。佐々木を放出しても、スクーバルは28歳。獲得すれば、あと7、8年は活躍が見込めますから」

佐々木はワールドシリーズで中0日登板、チームを勝利に導いた山本の姿に刺激を受けたと言っている。「昨日も投げて、今日も投げて……内容も素晴らしい。僕ら投手が目指す姿なのかなと思います」と話しているけれど、ロッテ時代も含めて5年間、シーズンを通してローテを守った経験が一度もない。しかも常に自ら違和感や痛みを訴えて離脱している。検査で異常が見つからなくても、「しっくりこないので」と言って戦列を離れたこともある。体力は強化されても、精神面というか気持ちの問題は簡単には解決しないともっぱら。たった1年でドジャースに見切りをつけられても不思議ではないと関係者はみているのだ。

ドジャースがスクーバルとのトレードをまとめるとすれば、長期契約を結ぶのは確実だ。

「スクーバルとの長期契約には3億ドル（約465億円）どころか4億ドル（約620億円）が必要という話もある。敏腕代理人のボラスだけに、絶対に妥協はしないでしょうから。それだけの資金力のあるチームとなると、後払い契約を連発しているドジャースくらいでしょう。後払い契約の総額だけですでに1500億円を超えていますけど、実力が伴うスター選手をかき集め、勝ち続けることで球場を満員にし続け、広告料収入を増やすのがいまのスタンスですからね」（前出の関係者）

佐々木が来季、タイガースのユニホームを着ている可能性は否定できない。

