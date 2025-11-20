「ウィンターコレクション」4個入 1987円

東京駅八重洲北口改札外のすぐそば、東京駅一番街の東京ギフトパレットでは、ホリデーシーズンに向けた最新＆限定スイーツが続々と登場中。今回は数あるメニューの中から、贈って安心＆もらって嬉しいオススメのクリスマス限定スイーツアソート4品をご紹介します。

冒頭の画像は、横浜発のチョコレート専門店『VANILLABEANS THE ROASTERY TOKYO（バニラビーンズ ザ ロースタリー トーキョー）』の「ウィンターコレクション」

色鮮やかで香ばしい味わいがクセになる「ショーコラ・ピスタチオ」と、ザッハトルテからインスピレーションを得た「パリトロ・アプリコット」の新作2品と、お店の定番「ショーコラ・リッチミルク」「パリトロ・スイート」の2フレーバーを加えた、全4種類の美味しさを楽しむことができます。

毎年この時期にしか手に入れることのできない特別なアソートです。

●DATA

販売期間：2025年11月1日（土）～12月25日（木）※なくなり次第販売終了

東京會舘「シーズナルプティフール・ノエルS」

5種・14個入 3240円

『東京會舘』のホリデーギフト「シーズナルプティフール・ノエルS」は、クリームをサンドした3種類のソフトクッキー（キャラメル、ストロベリー、ピスタチオ）と、星が煌めく夜空をイメージしたフルーツケーキ、もみの木模様をあしらったりんご紅茶風味のパウンドケーキを詰め合わせたアソートパック。種類豊富なスイーツが食卓を華やかな甘さで包み込む、クリスマスにぴったりの豪華な一品です。

●DATA

販売期間：2025年12月25日（木）まで

フェーヴ「クリスマスアソートBOX」

1箱 3400円

こちらは豆スイーツブランド『fève（フェーヴ）』の「クリスマスアソートBOX」。

「落花生×苺みるく」、「落花生×ホタテ燻製」など豆スイーツを5種類、「マカダミアバニラサブレ」「ピスタチオフランポワーズサブレ」「ピーナッツショコラサブレ」の3種類のサブレをパッケージ。ポリポリ＆サクサクの賑やかなで楽しいハーモニーが、クリスマス気分を大いに盛り上げてくれそう！

●DATA

販売期間：2025年12月25日（木）まで ※なくなり次第販売終了

ベイカーズ ゴナ ベイク「シュトーレンスコーン」

1個 400円

多彩なオリジナルスコーンが人気の『BAKERS gonna BAKE!（ベイカーズ ゴナ ベイク）』では、ドイツ発祥のクリスマス伝統菓子をモチーフにした新作スコーン「シュトーレンスコーン」を販売。

クランベリーやオレンジピールなど6種のドライフルーツを生地にたっぷり加え、焦がしバターを塗ってしっとり食感に仕上げられています。素朴な味わいと噛むほどに広がるドライフルーツの優しい甘さが魅力です。

●DATA

販売期間：2025年12月3日（水）～12月25日（木）