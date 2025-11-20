ONE N′ ONLYの新曲「BE FRESH」がABC-MARTのテレビCMに起用 CM放映開始＆先行配信も決定
ボーイズグループ・ONE N' ONLYの新曲「BE FRESH」が、ABC-MARTのキャンペーン『ABC-MART BLACK FRIDAY SALE』のテレビCMソングに起用され、きょう20日より全国（一部地域を除く）でCM放映がスタートした。
【ライブ写真】たくさんのペンライトが光る中、圧巻のパフォーマンスを披露するONE N' ONLY
「BE FRESH」は、26日発売のメジャー1stアルバム『AMAZONIA』に収録される新曲。グルーヴィーな四つ打ちのハウスビートに、ブラスやギターのファンク要素が融合したダンスミュージックで、グループの魅力が詰まった1曲となっている。なお、同曲は21日午前0時より、TikTok、インスタグラム、YouTubeにてショート尺での先行配信もスタートする。
アルバム発売直後の29日、30日には、神奈川・ぴあアリーナMMにてグループ史上最大規模のワンマンライブを開催。9月から全国6会場14公演を展開してきたツアー『LIVE TOUR 2025「LUMINA」』の集大成として注目が集まっている。
6月にシングル「BLAST」でメジャーデビューを果たしたONE N' ONLYは、南米ワンマンツアーを経て進化したスタイルを武器に、アジア、南米、欧州などからも注目を集めている。
