Matt、3時のヒロイン・ゆめっちと意外な共通点で意気投合 「1週間前に始めた」「コラボしましょう！」
タレントのMatt（31）が20日、都内で行われた『mix.tokyo POP UP STORE meets HOLIDAY』オープニングイベントに登場。お笑いトリオ・3時のヒロインのゆめっち（31）との意外な共通点を明かし、意気投合した。
【集合ショット】カワイイ！色とりどりの衣装で登場した3時のヒロイン＆Matt
同い年の2人。Mattは、自身のYouTubeチャンネルを1週間前に開設し、ゆめっちも17日の誕生日に「始めてみました」とチャンネルを作ったという。Mattは「コラボしましょう！」と熱烈アピールし、ゆめっちも応じていた。
その後、Mattはケーキをサプライズでプレゼント。ゆめっちに「あ〜ん」と言いながら食べさせ、仲睦まじい様子を見せた。
『mix.tokyo POP UP STORE meets HOLIDAY』は、TSIのブランド公式モール「mix.tokyo」初のポップアップストアで、東京ミッドタウン日比谷で20〜24日の5日間限定で開催される。“HOLIDAY”をテーマに、「mix.tokyo」で展開する人気ブランドのアイテムを提案する。
