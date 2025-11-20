¡ÖÆüËÜ¤ÎÃÑ¡×BTS¥Õ¥¡¥ó¤Î¿¯ÆþÌ¤¿ë»ö·ï¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¼«ÂðÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ë¤È¤«ÉÝ¤¹¤®¤ë¡×
»ö¸Î¤ÇÀÔ¿ñ¤òÂ»½ý¤·¤Æ¼Ö¤¤¤¹¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×²¾ÌÌ½÷»Ò¤ÎÃö¼í¤È¤â¤«¡Ê33¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£BTS¤ÎJUNG KOOK¡Ê¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡Ë¤Î¼«Âð¤Ø¿¯Æþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
JUNG KOOK¤Î¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Î°ì¸Í·ú¤Æ¤Î½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¤è¤¦¤È¡¢50Âå¤ÎÆüËÜ¿Í½÷À¤¬²¿ÅÙ¤â¥í¥Ã¥¯¤ò²¡¤·¤Æ²ò¾û¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£·Ù»¡¤¬¶ÛµÞ½ÐÆ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥½¥¦¥ëÎ¶»³¡Ê¥è¥ó¥µ¥ó¡Ë·Ù»¡½ð¤Ï19Æü¡¢¡Ö12Æü¤«¤é14Æü¤Î´Ö¡¢JUNG KOOK¤Î¼«Âð¸¼´ØÁ°¤Ç¥í¥Ã¥¯ÁõÃÖ¤ò·«¤êÊÖ¤·Áàºî¤·¤¿ÆüËÜ¿Í½÷À¤ò½»µï¿¯ÆþÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÎ©·ïÁ°¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÄÌÊó¤Ï14Æü¤Ë¤¢¤ê¡¢½÷À¤¬¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¤«¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£·Ù»¡¤ÏÈï³²¼Ô¤«¤é¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
Ãö¼í¤ÏÊóÆ»µ»ö¤ò°úÍÑ¤·¡ÖÆüËÜ¤ÎÃÑ¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¡Ö¥¿¥ì¥ó¥ÈÌÜÀþ¤Ç¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¼«ÂðÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ë¤È¤«ÉÝ¤¹¤®¤ë¡×¤È¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£