寒くなってきたと思ったらすぐにダウンとか着ちゃう人、凄くないですか。

たとえ朝晩が冷えてきても天気が良いと日中はそこそこ暖かかったりしますよね。

なのに絶対暑そうなジャケットや、薄手のダウン、厚手のパーカーなどを着てる人をよく見るんです。

彼らは冷え込む朝から出かけてる人かも知れないし、自転車に乗ってるからかも知れない。でも脱げるじゃん？暑かったら脱げるじゃん？

ノンノン。違うんですよ。脱いだら脱いだで寒いんですよ。

もしくはファッション的に脱げないとか、脱ぐと荷物になるから脱ぎたくないとか、鞄を下ろすのが嫌で脱ぐのを我慢してるとか、普通に考えて脱がない理由はたくさんあります。

つまり彼らは耐えている！というのが私の見解です。私も数回やらかしてますから。ほんとむずいですよね。秋の服装って。

ところで「フランス旅編」ですが、楽しみに待っててくださっている方がいるのに、中断してしまって申し訳ないです。

旅漫画が思った以上に長引いてしまっていて、今回のような日常のエマ漫画が描けずにいるので、構成を立て直すためにしばし休みます。読みやすくさらに面白くして、必ずまた再開するので待っててくださいね！