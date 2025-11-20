聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第５日の１９日、陸上男子４００メートル決勝で山田真樹（ぴあ）が４７秒６１の日本デフ新記録で優勝し、今大会全競技を通じて日本勢第１号の金メダルに輝いた。

山田は２０１７年サムスン（トルコ）大会の男子２００メートル、同４００メートルリレー以来となる自身８年ぶりの金メダル。男子三段跳びでは中西椋（フジミインコーポレーテッド）が自身の持つ日本デフ記録に並ぶ１４メートル２０で４位。女子砲丸投げでは境橋真優（豊田自動織機）が自己新記録の１２メートル８０で６位に入った。

会心の走り「１５０％の力を出し切った」

完璧なレースだった。男子４００メートル決勝で、山田はスタートから積極的に飛ばし、後半も粘り強い走りで先頭を譲らず、両手を広げて歓喜のゴールへ。デフリンピックで８年ぶりに頂点に立ち、「最高に気持ちがいい。金メダルを取るためにずっと頑張ってきて、努力が報われた」と笑顔がはじけた。

３年前のカシアスドスル（ブラジル）大会は、コロナ禍の影響で日本選手団が大会途中で出場を辞退。連覇がかかっていた２００メートルのスタートラインにさえ立てず、「この理不尽はなんだろうと運命を呪い、自分のこともダメだと思った」。

一時は陸上から離れたが、デフリンピックの東京開催が決まり、「もう一回やってやろうと思えた」。競技実績に加え、俳優としても活躍する端正な顔立ちから「大会の顔」として公式ポスターに起用された。重圧がかかったが、「注目を浴びた方が、本番は強くなる」と前向きにとらえ、練習への活力に転換した。

この日はポーランド選手の猛追を受け、「抜かれてたまるかと、１５０％の力を出し切った」という会心の走りで、自身が持つ日本デフ記録を０秒２１更新。国内大会よりも国際舞台で力を発揮することから、「世界の山田」と評される強心臓ぶりを見せつけた。

本命種目ではない最初の４００メートルで最高の結果を出した２８歳は「これで満足せず、２００メートルでもう一度金メダルを取りたい」と宣言。まだまだファンを喜ばせるつもりだ。（西口大地）

スタートでミス、高田が予選失格…男子１１０メートル障害

５大会連続出場の男子１１０メートル障害・高田裕士（トレンドマイクロ）が、予選でまさかの失格。スタートランプの合図が「号砲」を意味する緑色に変わる前に飛び出す不正スタートを犯し、「緑色が見えたつもりだったが、気持ちが入りすぎてしまったかもしれない」と悔やんだ。生まれ育った東京での快走は果たせなかったが、４１歳のベテランは「次に続く選手が非常に増えてきた。本当にうれしい」と後進の活躍を喜んでいた。

男子三段跳びで４位の中西「うれしさより残念」

男子三段跳び・中西が４位に食い込んだ。前半は自身が持つ日本デフ記録に並ぶ１４メートル２０を跳んで４番手につけると、後半は助走に入る前に観客席へ手拍子を求め、「音が聞こえなくても、盛り上がっているのを肌で感じられる」。後押しを受けて逆転を狙ったが、惜しくもメダルには届かなかった。「記録より、メダルが目標だった。うれしさより残念という気持ちの方が強い」と悔やんだ。