１９日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では、「免許持ってる？持ってない？ドボンゲーム」を放送。１６人の人物写真の中から普通運転免許を持っていない人物を選ぶゲームだが、パンサー尾形貴弘について赤面事実が判明した。

浜田チームとケンコバチームに分かれ、１６人の著名人の人物写真の中から、免許を持っていない人物を選ぶゲームだが、先攻の浜田チームのニューヨーク屋敷が「尾形さんは持ってない。毎回、奥さんが運転ってＹｏｕＴｕｂｅで言っていた」と、パンサー尾形は免許を持っていないはずと助言。浜田は尾形の名を挙げた。

果たして、尾形は免許を持っておらず、浜田チームは１ポイントゲット。司会の小籔は「１５年前の一番遊んでいた時代に、ラブホテルに免許証を忘れ、地方のラブホだったため取りにいかず、そのまま失効」と、尾形が免許を持っていない理由を説明。

浜田は「なんなん、それ？」と爆笑し、ニューヨーク嶋佐も「かっけー！そのエピソード」とびっくり。小籔は「どういうシチュエーションで免許だけ取り出したんでしょう？」と不思議がり、ケンドーコバヤシも「なんで免許をベッドサイドに」と小籔に同意していた。