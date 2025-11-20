による実写ドラマ版「ONE PIECE」のシーズン2＝“INTO THE GRANDLINE”より、バロックワークスのMr.9の姿が公開された。に続く、新キャラクター紹介の第2弾となる。

Mr.9はミス・ウェンズデー／ネフェルタリ・ビビのペアで、バットを使ったアクロバットな戦闘が得意。原作コミック12巻の双子岬で麦わらの一味と出会い、その後ゴーイング・メリー号でウイスキーピークまで運んでもらうことになる。

公開されたティザーでは、頭に王冠をのせ、目の下に「9」のペイントを施したMr.9（ダニエル・ラスター）が、こちらを睨むような表情で登場。他のキャラクター同様、原作に忠実な仕上がりとなっている。

米Netflixによるには、演者のラスターがMr.9の決め台詞「バイバイベイビー」とコメントし、ウソップ役のジェイコブ・ロメロも「Mr.9はマジで10点中10点」と再現度の高さを強調している。

「ONE PIECE」シーズン2では、バロックワークスのオフィサーエージェントに加え、トニートニー・チョッパーや、ドラゴン、イガラム、スモーカー大佐、ニコ・ロビン、クロコダイルなど原作の人気キャラクターが多数登場。引き続き、新情報に注視していきたい。

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2は、2026年3月10日（火）より世界独占配信。