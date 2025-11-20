【2026年福袋】ドーナツ12個と交換できるパスポートやニット素材のミニバッグ、年末年始限定ドーナツなどをセットに【クリスピー･クリーム･ドーナツ】

クリスピー･クリーム･ドーナツ･ジャパン(KKDJ)は、毎年人気の『クリスピー･クリーム･ドーナツ 福袋』3種を、2026年1月1日(木)から一部店舗で販売する。

ラインアップは、『干支ダズンプレミアムセット』(7,000円)、『干支ダズンセット』(5,000円)、『オリジナル･グレーズド®ダズンハーフセット』(4,000円)の3種。1人各種1セットずつ購入可能で、数量限定のため、なくなり次第終了。予約や取り置きはできない。

また、2025年11月26日(水)12時からは、公式アプリの本会員限定で、『干支ダズンセット』の抽選販売の受付が開始される。

※記事中の価格はいずれも税込表記。

〈KKDの2026年福袋ラインアップ〉

2026年の福袋には、3品共通で『ニット素材オリジナル ミニバッグ』が付いてくる。ニット素材のミニサイズのバッグで、KKDのアイコンのひとつ、ホットライトのアイコンをあしらった。また、好きなドーナツ12個と交換できる『ドーナツパスポート2026』も付いてくる。

さらに『干支ダズンプレミアムセット』には、ミニバッグにぴったり入るサイズの『オリジナル クリアボトル』が入っている。

◆『干支ダズンプレミアムセット』

【販売価格】

7,000円

【セット内容】

〈1〉LUCKY JUMP! 干支 ダズン(12個)

〈2〉ニット素材 オリジナル ミニバッグ

〈3〉オリジナル クリアボトル

〈4〉ドーナツパスポ―ト2026×2枚

KKD『干支ダズンプレミアムセット』

◆『干支ダズンセット』

【販売価格】

5,000円

【セット内容】

〈1〉LUCKY JUMP! 干支 ダズン(12個)

〈2〉ニット素材 オリジナル ミニバッグ

〈3〉ドーナツパスポ―ト2026×1枚

KKD『干支ダズンセット』

◆『オリジナル･グレーズド®ダズンハーフセット』

【販売価格】

4,000円

【セット内容】

〈1〉オリジナル･グレーズド® ダズン ハーフ(6個)

〈2〉ニット素材 オリジナル ミニバッグ

〈3〉ドーナツパスポ―ト2026×1枚

KKD『オリジナル･グレーズド®ダズンハーフセット』

※ドーナツパスポートの有効期限は2026年6月30日(火)まで。

〈【公式アプリ本会員限定】『干支ダズンセット』は抽選販売も実施〉

公式アプリの本会員登録をしている人限定の特典として、『干支ダズンセット』(5,000円)が約3,700セット限定で事前購入できる抽選販売を実施する。

購入可能期間になると、本会員登録が済んでいる人のアプリにのみ【応募受付はこちら】のボタンが表示され、応募できるようになる。応募は1人1回まで。

KKD『干支ダズンセット』

【抽選受付期間】

2025年11月26日(水)12:00〜11月30日(日)23:59

【当選発表】

2025年12月5日(金)10:00ごろ

【購入期間】

2025年12月5日(金)10:00〜2025年12月9日(火)23:59

【受取期間】

2025年12月27日(土)〜2026年1月3日(土)の期間で指定

※店舗により受け取り可能日が異なる。

※Mercedes me Haneda Airport店、マルヤマ クラス店、越谷レイクタウンアウトレット店、アミュプラザ博多店、催事店舗のほか、クリスピー･クリーム･ドーナツ店舗以外の小売店では受け取り不可。

〈年末年始限定のドーナツやダズン ボックス発売〉

また、2025年12月26日(金)から2026年1月13日(火)までの期間限定で、年末年始限定のドーナツ「キャラメル ホース カスタード」「ラッキー ストロベリーリング」と、ダズン ボックス「LUCKY JUMP! 干支 ダズン (12個)」を販売する。

KKD 年末年始限定のドーナツ・ダズン ボックス発売

◆「キャラメル ホース カスタード」

【販売価格】

378円(イートイン385円)

毎年人気の“干支ドーナツ”から、2026年の干支である“午(ウマ)”をモチーフにしたドーナツが新登場。キャラメルコーティングを施したドーナツに、コクのある北海道の牛乳を使ったカスタードクリームを入れた。コーヒー味のチョコで両耳を、アーモンドクランチでタテガミを表現。さらに、ミルキーなホワイトチョコで大きな鼻を表現し、ビターチョコで目と鼻を描いた。

KKD「キャラメル ホース カスタード」

◆「ラッキー ストロベリーリング」

【販売価格】

313円(イートイン319円)

新春らしい赤を基調に、鮮やかなお正月飾りをイメージしたドーナツ。ミルキーなホワイトチョコで包んだドーナツを、ストロベリーピューレ入りのほんのり甘酸っぱいナパージュでコーティングした。さらに、ホワイトチョコでお正月らしい線を描き、仕上げにカリっとした食感のアラザンをトッピングしている。

KKD「ラッキー ストロベリーリング」

※2品とも、2026年1月1日(木)〜4日(日)の期間、単品販売はしない。

◆『LUCKY JUMP! 干支 ダズン(12個)』

【販売価格】

3,024円(イートイン3,080円)

【セット内容】

･「キャラメル ホース カスタード」×2個

･「ラッキー ストロベリーリング」×2個

･「チョコレート スノーマン」×2個

･「オリジナル･グレーズド」×4個

･「チョコ スプリンクル」×2個

KKD「LUCKY JUMP! 干支 ダズン(12個)」

◆『LUCKY JUMP! 干支 ダズン ハーフ(6個)』

【販売価格】

1,641円(イートイン1,672円)

【セット内容】

･「キャラメル ホース カスタード」×1個

･「ラッキー ストロベリーリング」×1個

･「チョコレート スノーマン」×1個

･「オリジナル･グレーズド」×2個

･「チョコ スプリンクル」×1個

KKD「LUCKY JUMP! 干支 ダズン ハーフ(6個)」

◆『LUCKY JUMP! 干支 ボックス(3個)』

※2026年1月1日(木)〜1月4日(日)は販売しない。

【販売価格】

918円(イートイン935円)

【セット内容】

･「キャラメル ホース カスタード」×1個

･「ラッキー ストロベリーリング」×1個

･「チョコレート スノーマン」×1個

KKD「LUCKY JUMP! 干支 ボックス(3個)」

■クリスピー･クリーム･ドーナツ公式サイト