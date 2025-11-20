¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¡õ¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥óÉ×ÉØ¡¢¡ÖÀÄÎ¶±Ç²è¾Þ¡×¤Ç¡È»Ë¾å½é¡É¤ÎÉ×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ2´§Ã£À®¡ªÂ©»Ò¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â
ÇÐÍ¥¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤È¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤¬¡¢É×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ¡ÖÂè46²óÀÄÎ¶±Ç²è¾Þ¡×¤Ç2´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó♡¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¡Ö¤ªÇ¦¤ÓÆüËÜ¥Ç¡¼¥È¡×
11·î19Æü¡¢¥½¥¦¥ë¡¦ÆòâãÅç¡Ê¥è¥¤¥É¡Ë¤ÎKBS¥Û¡¼¥ë¤Ç¡ÖÂè46²óÀÄÎ¶±Ç²è¾Þ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢ÇÐÍ¥¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ß¥ó¤È¥¤¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤¬¶¦Æ±MC¤òÌ³¤á¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÆÃ¤Ë¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤È¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥óÉ×ºÊ¤¬Â·¤Ã¤Æ½ÐÀÊ¤·¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£2¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¢¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Î¸õÊä¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤Ï´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë2¿Í¤¬¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥Í¥¤¥Ó¡¼¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥Ü¥¦¥¿¥¤¡¢´ã¶À»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤¬¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È½ªÈ×¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¡¢Â³¤¤¤ÆÉ±¥«¥Ã¥ÈÉ÷¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ë¥ß¥¹¥ê¥ëÁõ¾þ¤Î¥Û¥ë¥¿¡¼¥Í¥Ã¥¯¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤¬²Ú¤ä¤«¤Ë¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¼ø¾Þ¼°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤È¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤Î¡È¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤ÓÃæ·Ñ²èÌÌ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£±Ç²è¡Ø»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¥Á¡¼¥à¤Î¥¤¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¡¢¥è¥à¡¦¥Ø¥é¥ó¤é¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤Î²£¤Ë¤Ï¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤¬°ÌÃÖ¤·¡¢¤½¤Î»Ñ¤¬·«¤êÊÖ¤·±Ç¤µ¤ì¡¢»ëÀþ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢É×ÉØ¤Ç¤Î2´§¤È¤¤¤¦²÷µó¤âÃ£À®¤·¤¿¡£¥Á¥ç¥ó¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¿Íµ¤¥¹¥¿¡¼¾Þ¤ò2¿Í¤È¤â¼õ¾Þ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¢¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Þ¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¿Íµ¤¥¹¥¿¡¼¾Þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Ï¥¤¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Î2PM¡¦¥¸¥Ë¥ç¥ó¡¢¡Ø¥Ï¥ë¥Ó¥ó¡Ù¤Î¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¡¢¡Ø»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤Î¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¡¢¡Ø°Ëâ¤¬°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Î¾¯½÷»þÂå¡¦¥æ¥Ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
MC¥¤¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤Ï¡ÖÉ×ÉØ¤¬Æ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç±Ç¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡£ËÜÅö¤Ë¤ª»÷¹ç¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤â¡Ö»ä¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£É×¤È°ì½ï¤Ë¿Íµ¤¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤ÎÎÙ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢»Ø¤ÇV¥µ¥¤¥ó¤òºî¤ë¼«Á³ÂÎ¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸«¤»¤¿¡£
É×ÉØ¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤Ï¡Ö2¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë¾Þ¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡Ù°ÊÍè¤À¤È»×¤¦¡£º£Æü¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¥¤¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢²È¤Ë¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤¬2¤ÄÊÂ¤Ö¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Á¢¤Þ¤·¤¤¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤ÏÂ³¤¯¡Ø¥Ï¥ë¥Ó¥ó¡Ù¤Ç¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºÝ¡¢µÒÀÊ¤Î¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÂ¸ºß¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤ÇÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ëºÊ¥¤¥§¥¸¥ó¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¤¦¤Á¤ÎÂ©»Ò¡¢ËÜÅö¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤¿¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤Ï¼ê¤Ç¥Ï¡¼¥È¤òºî¤ê¡¢²ñ¾ì¤ò²¹¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤ó¤À¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤â¡Ø»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡ÖÂè29²óÀÄÎ¶±Ç²è¾Þ¡×¤Ç¡ØºÊ¤¬·ëº§¤·¤¿¡Ù¤Ë¤è¤ê½é¤Î¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤È¤Ê¤ë¡£Ì¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤Ï¤¹¤°¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤òÊú¤¤·¤á¡¢ÇØÃæ¤òÍ¥¤·¤¯Ã¡¤¤¤Æ½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡Ø»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤Ï¡¢¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤¬¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤È¤Î·ëº§¤È½Ð»º¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Í¥´¥·¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁª¤ó¤À¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÉüµ¢ºî¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¡Ö·ëº§¤ò¤·¤ÆÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î´¶¾ð¤äÀ¤³¦¤Î¸«¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÉ¤¤Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤ó¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤¬¿´¤«¤é°¦¤¹¤ë2¿Í¤ÎÃËÀ¡¢¥¥à¡¦¥Æ¥Ô¥ç¥ó¤µ¤ó¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥óËÜÌ¾¡Ë¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»Ò¥¥à¡¦¥¦¥¸¥ó¤È¡¢¤³¤Î´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢²¹¤«¤Ê´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡þ¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1982Ç¯9·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥Æ¥Ô¥ç¥ó¡£2003Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2005Ç¯¤Î¡Ø»ä¤ÎÌ¾Á°¤Ï¥¥à¡¦¥µ¥à¥¹¥ó¡Ù¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¤½¤Î¸å¤â¥É¥é¥Þ¡Ø¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ù¡Ø¥¸¥¥ë¤È¥Ï¥¤¥É¤ËÎø¤·¤¿»ä¡Ù¡Ø¥¢¥ë¥Ï¥ó¥Ö¥éµÜÅÂ¤Î»×¤¤½Ð¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡¿¶¦½õ¡Ù¡Ø¥¶¡¦¥Í¥´¥·¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤Ê¤¤Â¿ºÌ¤ÊºîÉÊ¤ÇÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë±éµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¡£2019Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡Ù¤¬Netflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿À¤³¦³Æ¹ñ¤ÇÂç¥Ö¡¼¥à¤Ë¡£2022Ç¯3·î31Æü¡¢½÷Í¥¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÂ©»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1982Ç¯1·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£²½¾ÑÉÊ¤ÎCM¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ1999Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2001Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¤Î¼ç±é¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢°Ê¹ß¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø²Æ¤Î¹á¤ê¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø»ä¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Î¾Ã¤·¥´¥à¡Ù¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¡£2020Ç¯¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤È¶¦±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡Ù¤Ç¹¥±é¡£2021Ç¯1·î¤Ë¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤È¤Î¸òºÝ¤òÇ§¤á¡¢2022Ç¯3·î¤Ë·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£