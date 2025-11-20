ホンダ新「軽ワゴン」がスゴイ！ 選べる「ブラック仕立て」と「ホワイト仕立て」の専用仕様がカッコイイ！ 安全機能も向上で快適に！ 独自の個性が光る2つの「N-WGN」って？

専用装備で個性を高めた内外装がイイ！

2025年9月、ホンダは「N-WGN」の一部改良を実施しました。今回の改良では主に安全性能の向上が図られていますが、それに加えて特別仕様車「BLACK STYLE」と新グレード「ファッションスタイル」が新たに設定されました。

“ホワイト仕立て”は愛らしさのあるコーディネートがイイ！

N-WGNは、ホンダが2013年から販売している軽トールワゴンです。同社の軽自動車シリーズ「Nシリーズ」の第4弾として登場し、軽ならではの使い勝手の良さと、広々とした室内空間が高く評価されています。

【画像】超いいじゃん！ これがホンダ新「軽ワゴン」です！（26枚）

現行モデルは2019年に登場した2代目。2022年にはマイナーチェンジが行われ、装備の充実化やラインアップの見直し、特別仕様車の追加などが実施されました。

今回の一部改良は、2022年のマイナーチェンジ以来となるものです。Honda SENSINGには新たに「近距離衝突軽減ブレーキ」が追加され、メーターは7インチのTFT液晶に変更。

Honda SENSINGの作動状況などをよりわかりやすく表示することで、安全性能だけでなく視認性の向上も図られています。

安全性能の強化と同時に、特別仕様車のBLACK STYLEと新グレードとなるファッションスタイルが新たにラインナップに加わりました。

BLACK STYLEは、ホンダ車でおなじみのブラック加飾を施したエクステリアとインテリアが特徴。より精悍で洗練されたスタイルを実現しています。

具体的には、フロントグリルモールやフロントグリルロアーモール、フォグライトガーニッシュをブラックベルリナ塗装に変更。

さらに、アウタードアハンドルやシャークフィンアンテナ、エンブレムにはクリスタルブラック・パール塗装が施されています。

インテリアでは、ドアオーナメントパネルなどにピアノブラック塗装を採用し、高級感を演出しています。

一方のファッションスタイルは、プレミアムアイボリーやフィヨルドミストといった柔らかな印象のボディカラーに、オフホワイト塗装のパーツを組み合わせたデザインが特徴。

スタイリッシュなBLACK STYLEとは対照的に、“愛らしさ”を前面に打ち出したグレードです。

ファッションスタイル専用装備としては、オフホワイト塗装のドアミラーやアウターハンドルのほか、カラードフルホイールキャップを採用。

特にホイールキャップは、歯車を思わせる個性的なデザインと、ボディカラーとオフホワイトを組み合わせた特徴的なカラーリングが魅力です。

価格（消費税込み）はBLACK STYLEが186万100円から212万4100円、ファッションスタイルが167万5300円から182万500円となっています。

スタイリッシュさを重視するならBLACK STYLE、かわいらしさを求めるならファッションスタイル。ユーザーの好みに合わせて選べる幅が広がったのは、うれしいポイントといえるでしょう。