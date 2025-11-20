河合郁人、超特急タカシからの誕プレ公開 着用した古着コーデに「センス抜群」「おしゃれ」の声
【モデルプレス＝2025/11/20】河合郁人が11月19日、自身のInstagramを更新。超特急のタカシから贈られた誕生日プレゼントを着用した古着コーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】河合郁人「センス抜群」超特急メンバーからの誕プレ
河合は「タカシやで に誕プレで貰ったDerby of San Franciscoのベストめちゃくちゃ良い！」と。ネイビ投稿ーのベストにデニムシャツを重ね着した古着スタイルで、キャップと眼鏡を合わせたカジュアルなコーディネートを披露している。この投稿にタカシは「河合さああん！とってもお似合いです 喜んでもらえて光栄です」とコメントした。
5月に放送された河合がMCを務める音楽番組「うたたま。」（TBS系）で共演した2人。9月には、超特急の冠番組「VS.超特急」（日本テレビ系）に、河合が古着好きとしてゲスト出演していた。2人の交流に、ファンからは「似合いすぎ」「おしゃれ」「センス抜群」「素敵」「かっこいい」「交流続いてて嬉しい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】河合郁人「センス抜群」超特急メンバーからの誕プレ
◆河合郁人、タカシからのプレゼント着用
河合は「タカシやで に誕プレで貰ったDerby of San Franciscoのベストめちゃくちゃ良い！」と。ネイビ投稿ーのベストにデニムシャツを重ね着した古着スタイルで、キャップと眼鏡を合わせたカジュアルなコーディネートを披露している。この投稿にタカシは「河合さああん！とってもお似合いです 喜んでもらえて光栄です」とコメントした。
◆河合郁人の古着コーデに反響
5月に放送された河合がMCを務める音楽番組「うたたま。」（TBS系）で共演した2人。9月には、超特急の冠番組「VS.超特急」（日本テレビ系）に、河合が古着好きとしてゲスト出演していた。2人の交流に、ファンからは「似合いすぎ」「おしゃれ」「センス抜群」「素敵」「かっこいい」「交流続いてて嬉しい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】