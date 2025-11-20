【HG 撃龍神】 11月20日12時より予約開始 2026年2月 発送予定 価格：7,150円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG 撃龍神」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて11月20日12時より予約受付を開始する。発送は2026年2月を予定し、価格は7,150円。

本商品は「勇者王ガオガイガー」に登場するロボ「撃龍神」をHGフォーマットで立体化したもの。２体のビークルロボ「風龍」「雷龍」はパーツの組み換えにより「撃龍神」へのシンメトリカルドッキングが再現されている。

またシステムチェンジにより、ロボットモードからビークルモードに一部パーツの差し替えで変形も可能となっている。

風龍、雷龍は新規造形を交えて、成形色でのパーツ色分けされている。それぞれを象徴する、風龍のジャオダンジィ・雷龍のデンジャンホーも再現。ジャオダンジィは一部パーツの差し替えと軸可動で劇中のような担ぐポージングを再現できる。雷龍はジョイントパーツを用いる事でデンジャンホーに乗ることが可能。

また、雷龍の専用武器、エレキガンも付属。

さらに、別売りのHG超竜神（「氷竜」「炎龍」）との組み換えにより、「幻竜神」「強龍神」を再現できる。

(C)サンライズ