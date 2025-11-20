義父母の介護を一身に背負っても、長男の妻には法的な「相続権」がありません。その一方で、なにもしなかった実子たちには、当然、遺産を受け取る権利があります。 この法的な「ねじれ」は、相続の現場で感情的な爆発を招くことも……。本記事では、Aさんの事例とともに、介護の負担と相続の不平等を巡る「争族」の現実について、社会保険労務士法人エニシアFP共同代表の三藤桂子氏が解説します。

家制度が色濃く残る家…介護は「長男の嫁」なのか

Aさんは3人兄妹の長男で、現在66歳。昔ながらの考え方の家で育ったため、「家を継ぐのは長男の役目」として生まれてからずっと実家で暮らし、1つ年上の妻には両親との同居が条件で結婚しました。妻はAさんのお家事情を理解してくれて、愚痴もいわず両親の世話をしてきました。

やがてAさんの両親に介護が必要になっても、懸命に世話をしてくれたのは妻でした。一方、それぞれ嫁いだ2人の妹は知らん顔。お盆や正月に挨拶に来ては、両親からお小遣いをもらって早々に帰る始末です。「生前に親の資産をもらっているから、相続するものはなにもない」と父が言い続けていました。

Aさん夫婦の年金は、Aさんが約180万円、妻が約70万円で、夫婦合わせて250万円（月額20万円）。2人だけなら日常生活はなんとかなりそうな金額です。しかし、両親に掛かる介護費は、おむつ代や介護用品のレンタル費用、その他、介護に付随するものも含めると、両親の年金を合わせてもとても足りず、貯蓄を取り崩しながらの生活が続いていました。

介護は何年続くかわからないし、容態は次第に悪くなっていきます。父は、亡くなる1年前からほとんど寝たきりに。妻は長男の嫁として、排泄の世話まで文句をいうことなく、献身的に尽くしたのです。

「献身的な嫁に報いたい」父が遺した手書きの遺言

父が亡くなる少し前、認知症が進行し施設に入っていた母が亡くなりました。そして1ヵ月もしないうちに、父も母を追うように他界します。父は身体こそ不自由でしたが、認知症ではなかったこともあり、最期まで自宅介護でした。

介護が必要になってからの娘たちの非協力的な態度を残念に思う一方、献身的な長男の嫁には深く感謝していた父。「自分に万一のことがあったとき、なにか遺してあげたい」生前、そう願うようになりました。しかし、相続になれば嫁は法定相続人ではありません。公正証書遺言を作ろうにも体が不自由で動けず、父は震える手で「手書きの遺言書もどき」と「付言」を書き残しました。

両親が亡くなり、法定相続人はAさんと2人の妹の計3人。葬儀からお墓の手配まで、ほとんどAさんの妻が奔走しましたが、妹家族は客人のようになにひとつ手伝いません。これには温厚なAさんも、心穏やかではいられませんでした。

さらに、妹たちはあろうことか「お父さんが残した財産をすべて出して」とAさん夫婦に言い放りました。妻は、義父から預かっていた通帳と、例の手書きの遺言書、そして付言をみせます。通帳の残高は約1,500万円。あとは自宅の不動産のみです。遺言書には「自宅は長男夫婦へ。残っている現金は生前、娘にはそれなりに援助していたので、最後まで世話をしてくれた嫁に500万円、残りは兄妹で均等にわけること」と記されていました。

そして、付言には父の悲痛な叫びが綴られていました。

「実の娘だから経済援助をしてきたが、介護が必要なときに長男夫婦に任せっきりでなにもしてくれなかった。長男だからと古い考え方にとらわれていた自分にも責任があるが、最期まで献身的に介護してくれた嫁に多く残すことにする。理解するように」

墓前で爆発した怒り

納骨が終わり、お墓の前でのこと。63歳になる妹が口を開きました。

「納得がいかないわ。不動産と現金のほとんどを兄夫婦がもっていくなんて。お父さん聞こえてる？ 頑固ジジイは死んでも変わらないのね」

さらに、Aさんの妻に向かって手桶の水をかけながら叫びます。

「お義姉さん、お父さんになにを入れ知恵したのよ！ こんな手書きの遺言書なんて認めない。不動産はお兄さんに譲るから、その分現金を多く渡して！」

ついに、妻の堪忍袋の緒が切れました。

「お金のにおいがした途端に“お父さん”？ よく言えるわね。お義父さんとお義母さんは、ずっと娘に看てほしいと思っていたのに、いまさらなにをいうの！」

憤慨した妻は義妹に掴みかかり、供えられた花や線香がなぎ倒され、あたりが灰まみれになるほどのとっくみあいの喧嘩に発展してしまったのです。

「寄与分」と「事前の対策」の重要性

被相続人（父）に対して無償で療養看護などの労務を提供し、財産の維持・増加に貢献した場合、「特別寄与料」を請求できる制度があります。今回のAさんの妻のように、法定相続人ではない親族（相続人、相続放棄した者等は除く）も対象となります。

相続は金額の多寡にかかわらず、関係者の感情的なもつれから「争族」に発展することもあります。日ごろからの「終活」は重要です。エンディングノートや公正証書遺言などを作成し、生前からその人の想いを伝え残しておくことが、残された家族を守るために必要なことなのでしょう。

