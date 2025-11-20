Matt、水素水で米作り 父・桑田真澄からの“教え”も明かす 「食にこだわって活動する」
タレントのMatt（31）が20日、都内で行われた『mix.tokyo POP UP STORE meets HOLIDAY』オープニングイベントに登場。水素水を使って米を作っていることを明かした。
【集合ショット】カワイイ！色とりどりの衣装で登場した3時のヒロイン＆Matt
Mattは人生初というレザージャケットを着用して登壇。「母に教わりながら料理を本格的に作っている」と近況を報告した。水素水を使った米作りにも精を出していると言い「健康を気遣えるようになった。エイジングケアもしっかりしていかないといけないし、食にこだわって活動したい」と意欲を示した。
父で元プロ野球選手の桑田真澄からの“教え”も紹介。「小さい時にパパから『人を良くすると書いて“食”って書くんだよ』って言われたのを覚えている。今思うと、そうだなと感じる。食べるもので人は変わるから」と話した。
『mix.tokyo POP UP STORE meets HOLIDAY』は、TSIのブランド公式モール「mix.tokyo」初のポップアップストアで、東京ミッドタウン日比谷で20〜24日の5日間限定で開催される。“HOLIDAY”をテーマに、「mix.tokyo」で展開する人気ブランドのアイテムを提案する。
