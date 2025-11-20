今季は防御率3.21と不振…通算253セーブ

ブレーブスは19日（日本時間20日）、FAになっていた守護神のライセル・イグレシアス投手と1年1600万ドル（約25億1000万円）で再契約したことを発表した。35歳の右腕は複数球団が狙っていたほどの“人気銘柄”。米記者によると、ドジャースも同額規模の契約をオファーしていたようだ。

キューバ出身のイグレシアスはレッズでメジャーデビューし、2021年からエンゼルスに加入。大谷翔平投手ともチームメートだった。2022年夏にブレーブスへ移籍し、昨季は66登板で防御率1.95、自己最多タイの34セーブを挙げた。しかし、FAイヤーの今季は70登板で防御率3.21と成績を落としていた。通算では253セーブを記録している。

2年連続のワールドシリーズ制覇を果たしたドジャースだが、今季はブルペン陣が低調。このオフは「ハイレバレッジで起用できるリリーフ右腕」を狙っているとされ、イグレシアス争奪戦に加わっているとの報道もあった。

そんななかで全米野球記者協会に所属するフランシス・ロメロ記者は自身のX（旧ツイッター）にて、「複数情報筋によると、ライセル・イグレシアスはドジャースとブルージェイズから1600万ドル前後のオファーを受けていたが、最終的にはブレーブスに戻ることを選んだ」と紹介（その後、ロメロ記者はブルージェイズが具体的なオファーをしていなかったことを謝罪）。イグレシアスはドジャースを“蹴って”まで、古巣復帰を選んだようだ。（Full-Count編集部）