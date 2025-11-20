「ユニクロ感謝祭」は明日から！ ヒートテックやパフテックなどを特別価格で提供
「ユニクロ」は、11月21日（金）から11月27日（木）までの7日間、「ユニクロ感謝祭」を、全国の店舗とオンラインストアで開催する。
【写真】「ヒートテック」や「カシミヤ」も特別価格に！ セール詳細
■KAWSが手がける初のニットも！
今回開催される「ユニクロ感謝祭」は、冬に向けて、さまざまなお買い得商品やイベントを展開するイベント。
例えば、着た瞬間から暖かい着心地の「ヒートテックインナー」は、通常1290円のところ990円で販売。高機能中綿を使用した「パフテックジャケット」は5990円、「UNIQLO：C」の人気商品「スウェットワイドパンツ」が2990円、待望の「カシミヤクルーネックセーター」が8990円と、いずれもお得な感謝価格で提供される。
また、「ユニクロ」初のアーティスト・イン・レジデンスに就任した“KAWS”のニットウェアコレクションが、感謝祭初日の11月21日（金）から新発売。カラフルで暖かいラインナップにアイコニックなモチーフをあしらった、ホリデーシーズンにぴったりなウェアや雑貨がそろう。
さらに、11月21日（金）に来店すると、先着で地域の銘品をプレゼントするほか、11月21日（金）から11月24日（月）までの4日間、1万円以上購入すると保温＆保冷機能付き「ステンレスボトル」をノベルティとして配布するなど、お得なキャンペーンも実施される。（価格は全て税込み）
【写真】「ヒートテック」や「カシミヤ」も特別価格に！ セール詳細
■KAWSが手がける初のニットも！
今回開催される「ユニクロ感謝祭」は、冬に向けて、さまざまなお買い得商品やイベントを展開するイベント。
例えば、着た瞬間から暖かい着心地の「ヒートテックインナー」は、通常1290円のところ990円で販売。高機能中綿を使用した「パフテックジャケット」は5990円、「UNIQLO：C」の人気商品「スウェットワイドパンツ」が2990円、待望の「カシミヤクルーネックセーター」が8990円と、いずれもお得な感謝価格で提供される。
さらに、11月21日（金）に来店すると、先着で地域の銘品をプレゼントするほか、11月21日（金）から11月24日（月）までの4日間、1万円以上購入すると保温＆保冷機能付き「ステンレスボトル」をノベルティとして配布するなど、お得なキャンペーンも実施される。（価格は全て税込み）