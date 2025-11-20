ã·Æ£ÍÛÆ»¤µ¤ó¡Ö´ã¤Î´î¤Ó¡×¡¡11·î20Æü¤«¤éÏ¢ºÜ¿ïÉ®¡ÚÉ®¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¡Û
¡¡Ê¸²½ÌÌ¤ÎÏ¢ºÜ¿ïÉ®¤ÏÆ«·Ý²È¡¢½½¸ÞÂåÄÀ¼÷´±¡Ê¤Á¤ó¡¦¤¸¤å¤«¤ó¡Ë¤µ¤ó¤Î¡ÖÆ«Ë¼»¨ÏÃ¡×¤ËÂ³¤¡¢¼Ì¿¿²È¡¢ã·Æ£ÍÛÆ»¡Ê¤Ï¤ë¤ß¤Á¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡Ö´ã¡Ê¤á¡Ë¤Î´î¤Ó¡×¤¬20Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ã·Æ£¤µ¤ó¤Ï1983Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅÔÎ©ÀÐ¿À°æ¤í¤¦³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£2014Ç¯¤ËÆüËÜ¼Ì¿¿¶¨²ñ¿·¿Í¾Þ¡¢19Ç¯¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ö´¶Æ°¡¢¡×¤ÏÌÚÂ¼°ËÊ¼±Ò¼Ì¿¿¾Þ¸õÊä¡£Mr.Children¤ä¥¯¥é¥à¥Ü¥ó¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¨¥Ã¥»¡¼¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤É³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢20Ç¯¤«¤é¤Ï·§ËÜ»Ô¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ï¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¤í¤¦³Ø¹»¤Ç¤ÎÆü¡¹¡¢¼êÏÃ¤ä¼Ì¿¿¤È¤Î½Ð¹ç¤¤¡¢¸ÀÍÕ¤äÀ¼¤Ê¤É¡¢Æüº¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤¹¡£Âê»ú¥«¥Ã¥È¡¢Ê¸¾Ï¤ËÅº¤¨¤ë¼Ì¿¿¤âËÜ¿Í¤¬¼ê¤¬¤±¤Þ¤¹¡£¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£É®¼Ô¤Î¸ÀÍÕ
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ú¤¨¤Ú¤¨¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¼Ì¿¿²È¤ò»Ö¤·¤Æ¤«¤éÆó½½Ç¯¤¬·Ð¡Ê¤¿¡Ë¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆó½½Ç¯¤Ï¡¢ÊäÄ°´ï¤ò³°¤·¡¢ÌÜ¤ÇÀ¸¤¤ë¡Ö¤í¤¦¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÊâ¤à¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿»þ´Ö¤È¡¢¤Ô¤¿¤ê½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤í¤¦¤ÎÌÜ¤Ë¤è¤ë´¶³Ð¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¡Ö¼Ì¿¿¡×¤Ï¤¤¤Ä¤â´ó¤êÅº¤¦Í§¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ì¿¿¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤Ê¤«¤Ç¡Ö¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Îºß¤êÊý¤Ï¡¢Âç¤¤Ê»Ù¤¨¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÆó¤Ä¤¬¸ò¤ï¤ë·Ð¸³¤òÄÖ¡Ê¤Ä¤Å¡Ë¤ëÏ¢ºÜ¡Ø´ã¤Î´î¤Ó¡Ù¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
