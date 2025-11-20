大分市佐賀関で18日、大規模な火災が発生しました。現場は住宅密集地で170棟以上が延焼。道幅が狭く、空き家が多かったとされています。共通点があるのは、9年前の新潟・糸魚川市の火災です。糸魚川市が進めてきた対策をもとに、できる備えを考えます。

■住宅が密集、強風で飛び火…共通点が

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「今回の大分市の火災と共通点があるのが、2016年に新潟・糸魚川市で起きた大規模火災です。どちらも住宅などが密集した場所で、強風で周辺の建物に飛び火したことによって被害が拡大しました」

「その糸魚川市では火災を受け、延焼防止や初期消火などについて、全国の防災モデルになればといくつもの対策を行ってきました。その中で、私たちにもできることは何か考えていきたいと思います」

■延焼防止と初期消火の対策は？



小栗委員

「まず延焼防止について。当時は道幅が4メートルに満たない狭い道路が多かったのですが、原則6メートルに広げることで、家と家との間に空間を作りました。こうすることで燃え広がるのを最小限に防ぎ、消防などの緊急車両も通りやすくなったということです」

「火を食い止める役割を持つ防火樹もあります。まちの様々な場所に燃えにくいケヤキなどの木を植えています」

「次に初期消火について。糸魚川市で大規模火災が起きた後に消防ホースが入った箱が設置されました。（写真ではその箱に）『40ミリホース』と書かれています」

「通常の消火用のホースよりも口が小さいもので、放水する時の反動が小さく、女性や高齢者でも扱いやすいそうです」

「消防だけではなくて、地域の住民も消火活動を行うことができるようにということで、放水の体験訓練の時にも、女性がこのホースを使っていました」

佐藤梨那アナウンサー

「確かに火災が起きた時に、誰でも使えれば早く消火の対応ができますよね」

■「二度と…」対策費用は約13億円

小栗委員

「他にも、消火に必要な水源を確保するため、地下に全国最大級の大型防火水槽を整備し、大きいものでは200トンの水が準備されているそうです」

「こうした糸魚川市の対策には約13億2400万円の費用がかかっていて、約半分は国からの補助があるといいますが、残り半分は市が少なくない負担をしています。市の担当者は『二度とあのような火事を起こさないよう願いを込めて対策をしている』と話します」

■専門家「日頃から火災への意識を」

小栗委員

「元東京消防庁・麻布消防署長の坂口隆夫さんは、『日本には木造の住宅が密集しているところはたくさんあるので、このような大規模な火災はどこでも起こり得る。他人事ではない。誰もが日頃から火災への意識を高めることが必要だ』と指摘しています」

（11月19日『news zero』より）