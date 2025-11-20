■Dリーグ ラウンド2 （18日、19日 トヨタアリーナ東京）ラプチャーズ50.2ー49.8 ドリームズ

【写真を見る】GENERATIONS・中務裕太が参戦のラプチャーズ、フォロワー数110万人超の颯希擁するドリームズに0.4ポイント差で勝利【Dリーグ】

2季ぶりの王座奪還を目指す先攻のドリームズは、TIKTOKのフォロワー数が110万人を超えるエース・颯希（25）が会場を沸かせた。コマ送りやスローな動きが特徴のアニメーションダンスで緩急をつけた動きを見せ、ソロパートで圧倒的な存在感を見せればドリームズはチーム全体で新体操のようなしなやかな動きも織り交ぜ、完成度の高い隙のないダンスを作っていった。

GENERATIONSの中務裕太（32）がSPダンサーとして参戦した後攻のラプチャーズは、チーム全員でバイブレーションとシェイキングの2つを使い分け力強いダンス。中務は最後に鍛え抜かれた上半身を披露しセンターでポーズを決めた。ほぼ互角の戦いはわずか0.4ポイント差でラプチャーズが勝利した。

審査項目のポイントは以下の通り。

■配信ジャッジ

ドリームズ 10.9ー14.1 ラプチャーズ

■会場ジャッジ

ドリームズ 9.7ー15.3 ラプチャーズ

■テクニック

ドリームズ 9.7ー2.8 ラプチャーズ

■コレオグラフィー

ドリームズ 5.6ー6.9 ラプチャーズ

■シンクロ

ドリームズ 4.2ー8.3 ラプチャーズ

■エース

ドリームズ 9.7ー2.8 ラプチャーズ

【合計】ドリームズ 49.8ー50.2 ラプチャーズ

中務裕太は勝利後、ステージ上で「負けたらアーティストそんなもんかと思われますし、勝ってもそりゃ勝つだろうと思われるし、かなりここに立つのが怖かった。でもそこにビビってちゃダサいなと思って、僕も元々ストリートダンスで育ってきましたし、昔の戦友の（ディレクター）AKIHITO君（34）が僕を誘ってくれてそこに『断る』という字はなかったです」と参戦までの揺れる気持ちを吐露。そして「改めてストリートダンス魂に火をつけてくれたDリーグにメチャクチャ感謝しています」熱く語った。

【Dリーグ ラウンド2 Day1 BLOCK VYBE 結果】

レイザーズ 62.9ー37.1 ルクス

メッセンジャーズ 53.6ー46.6 インフィニティーズ

ラプチャーズ 50.2ー49.8 ドリームズ

アルトリズム 60.8ー39.2 クオンツ

【Dリーグ ラウンド2 Day2 BLOCK HYPE 結果】

バトルズ 70.1ー29.9 スクリーム

エイトロックス 53.3ー46.7 エクス

レジット 81.4ー18.6 モノリス

アイムーン 63.3ー36.7 ロイヤルブラッツ

【Dリーグ25−26シーズン日程】

■2025年

12月17日、18日 ラウンド3

■2026年

1月9日、10日 ラウンド4

2月12日、13日 ラウンド5

3月13日 ラウンド6

3月14日、15日 ラウンド7

4月23日、24日 ラウンド8

5月31日 チャンピオンシップ

会場：トヨタアリーナ東京