幾田りら、韓国ドラマのOSTに初参加 ドラマ『明日はきっと』劇中歌で歌唱と日本語詞の作詞担当
YOASOBIのikuraとしても活動するシンガー・ソングライターの幾田りらが、12月7日よりPrime Videoで独占配信される韓国ドラマ『明日はきっと』（原題：ギョンドを待ちながら）のオリジナルサウンドトラックに参加することが決定した。幾田が韓国ドラマのOSTに参加するのは今回が初めてとなる。
同作は、大ヒットドラマ『梨泰院クラス』『キム秘書はいったい、なぜ? 』『サム、マイウェイ〜恋の一発逆転！〜』やハリウッドのアクション映画『マーベルズ』『コンクリート・ユートピア』『ドリーム 〜狙え、人生逆転ゴール！〜』など、韓国だけでなく日本そして世界的な人気を誇るパク・ソジュンと、世界的大ヒットとなったドラマ『イカゲーム』シーズン2で活躍し日本でも人気を博している注目の俳優ウォン・ジアン主演の、初恋の相手との運命的な再会をめぐる純愛ラブストーリー。
幾田は、劇中で使用される楽曲において、ボーカルと日本語詞の作詞を担当。ドラマの世界観に寄り添った楽曲となっており、詳細は後日発表される予定だ。また、ドラマの配信に先駆けて、11月27日には主演のパク・ソジュンとウォン・ジアンが来日し、プロモーション活動を行うことも発表された。
『明日はきっと』は、12月7日から毎週土日に1話ずつPrime Videoで配信される。主題歌はソン・シギョンが担当し、脚本はユ・ヨンア、監督はイム・ヒョヌクが務める。
