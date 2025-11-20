8児の母・美奈子、“推し活”も楽しむオフ姿公開「ああ。。。。。。かっこよすぎて悶絶ww」
8児の母で“ビッグマミィ”として知られるタレントの美奈子（42）が20日までに自身のインスタグラムを更新。推し活を楽しむなどオフショットを公開した。
【写真】バッチリメイクで“推し活”も…8児の母・美奈子のオフ姿
投稿で「先日のお友達day」「素敵な紅葉が見えるカフェ。テラス席で紅葉を楽しみながら頂くランチは格別でした」と、紅葉をバックに笑顔の写真を公開。「そしてそのあとは大好きな推し活を」「ああ。。。。。。かっこよすぎて悶絶ww」と、推し活も堪能。「そして大好きな芋活も」「秋を存分に楽しんだ1日でした」と紹介した。
まつげパッチリのメイクでネイルも華やか。このオフショットに「いつ見ても美人だ」「綺麗だし可愛い あやかりたいです」「写真の撮り方おしゃ」「肌が綺麗ですね」などのコメントが寄せられた。
