田中みな実、“息子”との仲良しショット「お顔もちょっと似てる」「笑顔で見守る表情はまさに母」
俳優の田中みな実が、TBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』（毎週金曜 後10：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“息子”との仲良しショットが公開された田中みな実
公式SNSは「オフショット」として「楽しそうなさゆり(田中みな実)と圭吾(高嶋龍之介)を激写 こちらも仲良し親子です」と紹介。劇中でも登場したベランダのシーンで撮影合間に仲良く寄り添う田中と高嶋の2ショットを添えた。
ファンからは「お母さんと息子さんのひと時の時間素敵ですね」「子供だけは守りたい…そんな静かな強さを感じた 笑顔で見守る表情はまさに母でした」「めちゃいい雰囲気ー お顔もちょっと似てるなって思いました」「お母さんも息子さんも…自分を隠して良い人・良い子を演じる事が身についてしまっていますね でも愛情に溢れているのが救いです」などの声が寄せられている。
