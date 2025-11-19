ゆらぎ肌を整える！hitohada(ヒトハダ)が提案する“青”のスキンケアで揺るがない自信肌へ

“やさしさ第一の設計”のスキンケアブランド「hitohada(ヒトハダ)」

季節の変わり目や環境の変化で敏感に傾きがちな肌に悩んでいませんか？ そんなあなたに試してほしいのが、新スキンケアブランド「hitohada(ヒトハダ)」の青いスキンケアアイテム。人肌のやさしさに着目したこだわりの処方で叶える、心地よいシンプルケアの秘密を徹底解説します。

hitohada(ヒトハダ)は、人本来の肌に寄り添い、健やかさをサポートするスキンケアブランド。“人肌って、優しさだ。”というブランドメッセージを掲げ、天然由来成分にこだわったやさしいアイテムを提案しています。

2025年8月の発売からわずか1ヶ月で、Amazon美容液カテゴリの売れ筋ランキング第1位を獲得。現在では累計販売個数約1万個突破のメガヒットを記録している、大注目のスキンケアブランドなんです！

すべての製品にエタノール・パラベン・鉱物油・合成香料・合成着色料・石油系界面活性剤・紫外線吸収剤の7つの成分を使用していないので、敏感肌の方も安心して毎日使い続けることができます♪

天然の青「アズレン」で叶える癒やしのシンプルケア

天然の「青」のチカラに着目したのが、「hitohada(ヒトハダ)カームダウンシリーズ」。カモミールが生んだ天然色素「アズレン」を主役に、乱れた肌バランスに寄り添う処方が特徴。色・質感・香りまで「やさしさ」をまとった新発想のシンプルケアで、癒されること間違いなしです☆

アズレンってどんな成分？

1950年代頃からスキンケアに取り入れられてきたG-アズレン酸(グアイアズレンスルホン酸ナトリウム)。特にヨーロッパではカミツレ(カモミール)などのハーブ由来として親しまれてきた成分です。マイルドな性質を持ち、毎日のスキンケアにも取り入れやすいのがポイント。シンプルなケアで肌をすこやかに保ってくれます♪

肌のリズムに寄り添う“3ステップ”で理想の肌へ

＜Step1 導入＞

hitohada カームダウン トナー(化粧水) 150ml／\2,200(税込み)

敏感な肌をやさしくケアして、肌をすこやかに整える青の化粧水。肌荒れやヒリつきなどのトラブルに負けない肌環境へと導きます。さっぱりとしたテクスチャーながらも、しっとりとしたうるおいが感じられます。

＜Step2 集中＞

hitohada カームダウン セラム(美容液) 30ml／\2,480(税込み)

青の美容液が肌を包み込む美容液。CICA成分や高齢ニンジン由来のPDRNを配合した独自処方で、乾燥や外部刺激による肌ダメージを集中ケアします。べたつかずみずみずしい使用感で、赤みやヒリつきを抑えて快適な素肌へ導きます。

＜Step3 密封＞

hitohada カームダウン クリーム 70g／\2,200(税込み)

スキンケアのうるおいを閉じ込めて長時間キープしてくれるクリーム。肌表面をなめらかに包み込んで、ダメージを受けた肌にアプローチします。敏感に傾きがちな肌にもやさしく、トータルケアの最後の仕上げに欠かせません。

日常使いから集中ケアまで！おすすめの使い方をご紹介☆

＜デイリーケア＞

朝晩の洗顔後、化粧水で肌を整えたあとに使用します。1～2滴を手に取って肌になじませ、乳液やクリームで整えてください。スリーピングマスク前に取り入れれば、ちょっぴり特別なナイトケアにもなります。

＜集中ケア＞

「乾燥しやすい」と感じた日には、気になる部分に重ねづけするのがおすすめ。各層までうるおいを与えてくれます。

＜メイク前＞

ファンデーションを塗る前に1～2滴を肌に仕込むと、メイクのノリがグッとよくなります。日中も心地よさをキープしてくれますよ。

楽天市場で取扱中！hitohada(ヒトハダ)はどこで買える？

今回ご紹介した「hitohada(ヒトハダ)カームダウンシリーズ」は、楽天市場やAmazon、Qoo10で購入することができます。

さらに、LOFTやドン・キホーテの一部店舗でも購入が可能。

紫外線や気温差、生活環境の変化などで肌のゆらぎや乾燥を感じたら、hitohadaで“肌をやさしく整えるケア”をはじめてみませんか？

お問い合わせ先

hitohada

公式ホームページ：https://hitohada.jp/