２０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５７円０７銭前後と前日の午後５時時点に比べ１円５５銭程度のドル高・円安となっている。



１９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５７円１６銭前後と前日に比べ１円６５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。日本政府・日銀による為替介入への警戒感が薄れたほか、米追加利下げ観測が後退したことから一時１５７円１８銭と約１０カ月ぶりのドル高・円安水準をつけた。



この流れを引き継いだ東京市場は堅調な展開となっている。一段の上値追いには慎重さがうかがえるものの、前日に米長期金利が上昇したことから日米金利差の拡大を見込んだドル買い・円売りが入りやすい。また、きょうはゴトー日（５のつく日と１０のつく日）で国内輸入企業など実需筋のドル買い需要が意識されやすいこともあり、午前９時５０分すぎには１５７円２１銭まで上伸した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５３４ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００５０ドル弱のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８１円１８銭前後と同１円１０銭弱のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS