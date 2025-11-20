3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤æ¤á¤Ã¤Á¡¢µ¼Ô¤Ë¡ÈµÕ¥Ê¥ó¡É¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÁê¼ê¤Ë»ØÌ¾¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¾È¤ì¤Æ¤ë¡×¤È¾Ð´é
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¤æ¤á¤Ã¤Á¡Ê31¡Ë¤¬20Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ømix.tokyo POP UP STORE meets HOLIDAY¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£µ¼Ô¤Ë¡ÈµÕ¥Ê¥ó¡É¤ò»Å³Ý¤±¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤æ¤á¤Ã¤Á¤Ï¡¢MC¤òÌ³¤á¤¿ÀÄÌÚÍµ»Ò¤«¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¤É¤¦²á¤´¤¹¤Î¤«¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¤¤ç¤¦ºî¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÀë¸À¡£¡ÖÃ¯¤«»ä¤È²á¤´¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¼Ô¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤Èµ¼ÔÀÊ¤ò¸«ÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤Îµ¼Ô¤¬ÌÜ¤òÈ¿¤é¤·¡¢¡ÖÁ´Á³ÌÜ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¿¥¤¥×¤ÎÃËÀ¤ò¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡£¡ÖË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥¬¥Í¤Î¥Ò¥²¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¡£¤ä¤µ¤·¤½¤¦¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢Ê¡ÅÄËãµ®¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¾È¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¤¥¸¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ømix.tokyo POP UP STORE meets HOLIDAY¡Ù¤Ï¡¢TSI¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼°¥â¡¼¥ë¡Ömix.tokyo¡×½é¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¤Ç20¡Á24Æü¤Î5Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÈHOLIDAY¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¡Ömix.tokyo¡×¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
