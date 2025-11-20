ＭＳ＆ＡＤが堅調、今期純利益予想を引き上げ上限５．０％の自社株買いを発表

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス<8725.T>が堅調。同社は１９日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を見直し、純利益予想を従来の５７９０億円から５９００億円（前期比１４．７％減）に引き上げた。また、取得総数７５００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の５．０％）、取得総額１３５０億円を上限とする自社株買いを実施すると発表した。これらが株価の支援材料となった。



グループのうち損保では海外保険子会社と三井住友海上火災保険、三井ダイレクト損害保険の正味収入保険料を、国内生保では三井住友海上プライマリー生命保険の収入保険料の見通しを引き上げた。９月中間期の純利益は前年同期比７．１％増の４９１６億７４００万円だった。自社株の取得期間は１１月２０日から２６年３月２４日まで。今年１１月２８日には発行済み株式総数の７．２％に相当する自社株１億１５８４万６９７６株を消却する。



出所：MINKABU PRESS