東京海上ホールディングス<8766.T>が急落している。同社は１９日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算の発表にあわせ、通期の純利益予想を下方修正しており、嫌気された。今期の純利益予想を従来の見通しから２００億円減額し９１００億円（前期比１３．８％減）に引き下げた。アジアの生保関連で金利低下による保険負債の増加を損失として認識したことや、イーデザイン損保を東京海上ダイレクトにリブランドし、広告宣伝をはじめプロモーションを実行していることに伴う費用の増加による影響などを織り込んだ。決算とともに同社は自社株ＴＯＢ（公開買い付け）の実施を発表。ＴＯＢ価格は前日終値の５８１１円を下回る５２２０円で、買付予定株数は２４９０万４１００株、買付総額は約１３００億円。１１月２０日から１２月１８日の間に実施し、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>傘下の三菱ＵＦＪ銀行などが応募する予定。このほか、これまで中間・期末各１０５円としていた配当予想を見直し、中間配当は１０５円５０銭で決定。期末配当予想は５０銭増額して１０５円５０銭とした。年間配当予想は２１１円（前期は１７２円）となる。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS