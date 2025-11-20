「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２０日午前１０時現在で、日本板硝子<5202.T>が「売り予想数上昇」で２位となっている。



同社は６日に２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表し、最終損益が４２億２０００万円の赤字（従来予想は３０億円の赤字）となったことが売り予想数上昇につながっているようだ。



欧州の建築用ガラス事業で販売価格が上昇したことから売上高及び営業利益は従来予想を上回ったが、英国債売却に伴う損失などが最終損益に響いた。なお、通期業績予想については従来通り売上高８５００億円（前期比１．１％増）、営業利益３１０億円（同８８．０％増）、最終損益は２０億円の黒字（前期は１３８億３１００万円の赤字）としている。



出所：MINKABU PRESS