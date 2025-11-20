¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¿·¿Í²¦¸õÊäº¸ÏÓ¤òÀ±Ìî¿Ç·¤¬Ê¬ÀÏ¡¡ºå¿À¤È¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¤É¤³¤¬¤¹¤´¤¤¡©
À±Ìî¿Ç·¤Î¼ã¼ê¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¹Í»¡¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°ÊÔ
¡¡2025Ç¯¤Î¿·¿Í²¦¤¬´Ö¤â¤Ê¤¯È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£ÅêÂÇ¤Î¼ã¼ê¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤â²¿¿Í¤«¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°ÃíÌÜ¤Î¼ã¼êº¸ÏÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä¹¤é¤¯¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢°ÜÀÒ¤·¤¿ºå¿À¤Ç¤â³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿º¸ÏÓ¤Ç¡¢°úÂà¸å¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤âÌ³¤á¤¿À±Ìî¿Ç·»á¤Ë°õ¾Ý¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¥ë¡¼¥¡¼¤Ê¤¬¤é£µ¾¡¡¢£±¥Û¡¼¥ë¥É¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿ºå¿À¤Î°Ë¸¶¡¡photo by Sankei Visual
¡½¡½¤Þ¤º¡¢ºå¿À¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¡¢°Ë¸¶ÎÍ¿ÍÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£28»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡ÊÀèÈ¯17»î¹ç¡Ë¡¢£µ¾¡£·ÇÔ£±¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨2.29¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
À±Ìî¿Ç·¡Ê°Ê²¼¡§À±Ìî¡Ë¡¡¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¹ç³ÊÅÀ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»¤ÆÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Îºå¿À¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»ë»¡¤·¤¿»þ¡¢¸½¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¤Î¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¥Ù¡¼¥¹¾å¤Îµå¤¬¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¿¶¤êÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢³Î¤«¤Ë¥Ù¡¼¥¹¾å¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤¬¿Ê¤ßÅÐÈÄ¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤´¤È¤Ë½ù¡¹¤ËÈè¤ì¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ï±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡ÊÍø¤ÏÓ¤ÈÂÐ³ÑÀþ¾å¤Î¥³¡¼¥¹¤ËÅê¤²¹þ¤à¿¿¤ÃÄ¾¤°¡Ë¤ò¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÂÇ¤Á¼è¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤ò¤É¤ì¤À¤±¹¶¤á¤¤ì¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ÏÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¸þ¤±¤Æº£¸å¤Î²ÝÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Â¤ò¾å¤²¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¾¯¤·ÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¹©É×¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
À±Ìî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤È¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤ÇÉáÄÌ¤Ë¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥×¥í¤Ç²¿Ç¯¤âÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥Ð¥Ã¥¿¡¼ÌÜÀþ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤Î½Ð¤É¤³¤í¤¬¸«¤Ë¤¯¤¤´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£¤¿¤À¡¢°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ù¡¼¥¹¾å¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Î¶¯¤µ¤Ç¤¹¡£µåÂ®¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÂ®¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Êº£µ¨¤ÎºÇÂ®¤Ï147¥¥í¡Ë¡¢¾¯¤·´Å¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤â¤±¤Ã¤³¤¦¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¤È¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
¡½¡½º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÀèÈ¯¤â¥ê¥ê¡¼¥Õ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÅ¬Àµ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
À±Ìî¡¡ÀèÈ¯¤Ç¤â¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤â¡¢Éâ¤ÂÎ©¤Ä¤³¤È¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç»È¤ï¤ì»Ï¤á¤¿º¢¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢½àÈ÷¤Î»ÅÊý¤Ê¤É¤â¾å¼ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¤¿¤À¡¢£²¥¤¥Ë¥ó¥°Åê¤²¤¿»î¹ç¤Î¤¢¤È¡¢Ãæ£±Æü¤Ç£±²ó1/3¤òÅê¤²¤µ¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç»È¤¦¤Î¤«¡×¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤Ï¡¢°Ë¸¶¤Î¸ª¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï²ó¤Þ¤¿¤®¤ò´Þ¤á¤Æ¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç£¶»î¹çÅê¤²¡¢¤½¤ì¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿Ä¾¸å¤ËÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡Ê£´·î20Æü¤Ë½éÀèÈ¯¡£½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡Ë¡£
¡½¡½¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤òÁà¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°õ¾ÝÅª¤Êµå¼ï¤Ï¡©
À±Ìî¡¡¤ä¤Ï¤ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤¹¤Í¡£Àè¤Û¤É¥Ù¡¼¥¹¾å¤Ç¤Î¶¯¤µ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î»þ¤â¤º¤Ã¤ÈÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¡Ö¥Ï¡¼¥È¤â¶¯¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¡£¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥É¥é£³¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡ÖÂçÃÀ¤ËÅê¤²¤ë¡×¡Û
¡½¡½¼¡¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÁñ»Ê¹¨ÂÀÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£º£µ¨45»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£²¾¡£±ÇÔ28¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1.05¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
À±Ìî¡¡º£¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ï150¥¥íÂæÃæÈ×¤«¤é160¥¥í¶á¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅê¤²¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Áñ»Ê¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡Êº£µ¨ºÇÂ®148¥¥í¡Ë¤¬Â®¤¤¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤ÏÏÓ¤Î¿¶¤ê¤¬¤¤¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥³¡¼¥¹¤¬´Å¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬º¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤è¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤È¡¢¤¢¤Î¶¹¤¤¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¤³¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î»î¹ç¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.05¤ÏÎ©ÇÉ¤ÊÀ®ÀÓ¤Ç¤¹¡£¾¯¡¹´Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡ÖÏÓ¤À¤±¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¹â¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¿¿¾å¤«¤éÎÏ¶¯¤¯ÏÓ¤ò¿¶¤ê²¼¤í¤¹Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¤Í¡£
À±Ìî¡¡ÆüËÜ¤ä¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿²¬Åç½¨¼ù¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ¬¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤Îµå¼ï¤òÅê¤²¤ë»þ¤Ç¤â¡¢Æ¬¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤éÏÓ¤ò¿¿¾å¤«¤é¶¯¤¯¿¶¤ê²¼¤í¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡ÊÈïÂÇÎ¨.145¡Ë¤â¸ú¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ä¥«¡¼¥Ö¤â¤¿¤Þ¤ËÅê¤²¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎÈïÂÇÎ¨¡Ê.083¡Ë¤âÄã¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Îµå¼ï¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¥×¥í¤Î·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤¥ë¡¼¥¡¼¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÂçÃÀ¤ËÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ÂÎ³Ê¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Þ¥¦¥ó¥ÉÅÙ¶»¤â¤¢¤ë¡£¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤É÷³Ê¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Þ¤¿¥¼¥í¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¥ª¥Õ¤Î²á¤´¤·Êý¤âÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¼óÇ¾¿Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë·×»»¤Ç¤¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ÊÔ¡§ÃíÌÜ¤¹¤ë¼ã¼êº¸ÏÓ¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Á¾Ã«Î¶Ê¿¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎÉý¤ò¡×¡ä¡ä¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
À±Ìî¿Ç·¡Ê¤Û¤·¤Î¡¦¤Î¤Ö¤æ¤¡Ë
1983Ç¯¡¢°°Àî¹©¶È¹â¹»¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¤ÇºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤ËÆþÃÄ¡£1987Ç¯¤Ë¥ê¡¼¥°£±°Ì¤Î£¶´°Éõ¤òµÏ¿¤·¤Æ11¾¡¤òµó¤²¤ë³èÌö¡£°Ê¹ß1997Ç¯¤Þ¤Ç11Ç¯Ï¢Â³¤Ç£²·å¾¡Íø¤òµó¤²¡¢1995Ç¯¡¢96Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ë¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯¹×¸¥¡£2000Ç¯¤ËFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£ÄÌ»»¾¡Íø¿ô¤Ï176¾¡¡¢2000Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2002Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢2006Ç¯¤«¤é09Ç¯¤Þ¤Çºå¿À¤ÎÆó·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢2010Ç¯¤«¤é17Ç¯¤Þ¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÇÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¡£2018Ç¯¤«¤é¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£