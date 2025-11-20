¡Ú¥ì¥Ýー¥È¡ÛINI¡ÖTHE WINTER MAGIC¡×¤¬¥Õ¥é¥²Æü¤Ç90ËüËçÄ¶¤¨¡ª¥ê¥êー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¤ª½Ë¤¤
INI¤¬¡¢¥¦¥¤¥ó¥¿ー ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTHE WINTER MAGIC¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢11·î19Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¢£¡Öº£Ç¯¤ÎÅß¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤Åß¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÊINIÅÄÅç¾¸ã¡Ë
¥Ë¥Ã¥È¤ä¥Ù¥ìーË¹¤ÇÅß¤é¤·¤¤Áõ¤¤¤ÎINI¤¬¥¹¥Æー¥¸ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥°¥ëー¥×½é¤Î¥¦¥£¥ó¥¿ー¥½¥ó¥°¤ÇËÜºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖPresent¡×¤òÈäÏª¡£¡ÖPresent¡×¤ÏÃÓºêÍý¿Í¡Ê¡Öºê¡×¤Ï¡¢¤¿¤Ä¤µ¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤ÈÀ¾Þ«¿Í¤¬ºî»ì¤ò¼ê¤¬¤±¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë¸þ¤±¤ÆÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥¹¥È¥ìー¥È¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤òÅù¿ÈÂç¤ÎÉ½¸½¤ÇÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤ë²Î»ì¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¡¢MV¤Ï¸ø³«¤«¤é1½µ´Ö¤Ç1,000Ëü²óºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾ÅÄ¿×¤¬¡Ö¥¦¥£¥ó¥¿ー¥·¥ó¥°¥ë¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¹â¡ª¡×¤ÈMINI¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Íー¥à¡Ë¤¬Åú¤¨¡¢ÅÄÅç¾¸ã¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÎÅß¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤Åß¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ê¥àー¥É¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï ¡Ö¤³¤ÎÅßINI¤¬Â£¤ë¡¢¤È¤±¤Ê¤¤ËâË¡¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¿·¶Ê5¶Ê¤¬·ÁÂÖÊÌ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖPresent¡×¤Î¤Û¤«¼ýÏ¿¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥á¥ó¥Ðー¤¬1¶Ê¤º¤Ä¾Ò²ð¡£¡ÖWISH¡×¡ÖU MINE¡×¡ÖTrue Love¡×¡Ö·¯¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡×¤È¡¢ºî»ì¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤òÃæ¿´¤Ë³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¥êー¥Àー¤ÎÌÚÂ¼ËïºÈ¤¬¡Ö¤³¤³¤ÇÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥â¥Ë¥¿ー¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¥¤¥êー¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ê2025Ç¯11·î18ÆüÉÕ¡Ë1°Ì¤ÎÊ¸»ú¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¼«¿È½é¤Î½éÆü¤Ç¥Ïー¥Õ¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ë8ºîÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë²÷µó¤òÃ£À®¡£Billboard JAPAN¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï932,368Ëç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢²áµîºî¥·¥ó¥°¥ë¤Î½éÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´û¤ËÎß·×Çä¾åËç¿ô¤ò¾å²ó¤ê¡¢¼«¸ÊºÇ¹â¤Î¥¹¥¿ー¥È¥À¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¡¢²ñ¾ì¤ÈÇÛ¿®¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëMINI¤È¶¦¤Ë´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ò¤È¤ê¤º¤Ä°§»¢¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Æ£ËÒµþ²ð¤¬¡Ö´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËËèÅÙÁÇÀ²¤é¤·¤¤µÏ¿¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆINI¤ÏMINI¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥ëー¥×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡¢ÌÚÂ¼ËïºÈ¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤¹¤´¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËMINI¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÈTHE WINTER MAGIC¡É¤Ç¤³¤ÎÅß³§¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò²¹¤«¤¯¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅöÆü¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÏÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º ÌÓÍøÄí±à¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ØINILLUMINATION 2025 -THE WINTER MAGIC-¡Ù¤òË¬¤ì¡¢¥Õ¥©¥È¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈBOX¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤ä¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£Äí±àÆâ¤Ç¤ÏINI¤Î³Ú¶Ê¤È¥á¥ó¥Ðー¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢INI¤È²á¤´¤¹¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç²¹¤«¤ÊÅß¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ê³«ºÅ¤Ï12·î25Æü¤Þ¤Ç¡Ë¡£
