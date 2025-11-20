BTSのJUNG KOOK（ジョングク）が、11月19日に韓国に帰国。オールブラックのコーディネートで空港に姿を見せ、ファンの話題を集めている。

【写真】空港にオールブラックで現れたBTSジョングク【動画】ジミンとの友情旅『Are You Sure?!』予告

■空港を颯爽と歩くBTSジョングク

海外でのスケジュールを終え、韓国に帰ってきたジョングク。フーディー、NIKEのレザージャケット、Y-3とNEIGHBORHOODのコラボパンツ、シューズ、そしてマスクまで、すべてを黒で統一したコーディネートで登場した。BALENCIAGA（バレンシアガ）のリュックには、同ブランドのキーリングをポイントに付けた。

ジョングクはフードをすっぽりと被って颯爽と歩き、集まった報道陣に笑顔を向けながら和やかに談笑。マスクの上にはつぶらな瞳が覗いた。

SNSでは「相変わらずオールブラックでカッコいい」「王子の帰還だ」「きゅるきゅるお目目が可愛い」「安定の黒で帰ってきたグク」「いつの間にか出国してたグクが帰って来た」「穏やかな空港で笑顔見れて嬉しい」など、反響が起こっている。

■BTSジョングク、ジミンとの友情旅『Are You Sure?!』でもブラックコーデを多数披露

なおジョングクとJIMIN（ジミン）が旅をする番組『Are You Sure?!』のシーズン2が、12月3日よりディズニープラスで配信。その予告編でもジョングクは、私服でブラックを多く纏っている。