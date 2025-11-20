トラックの積み荷が散乱

きのう（19日）午前10時半ごろ、山陽道の山陽IC付近で事故がありました。

【現場画像をみる】目撃者「魚かその類？」 山陽道でトラックが横転 回収作業などで4時間にわたり交通規制

警察によりますと、この事故でトラックの積み荷の「活きエビ」が高速道路上に散乱したということです。日本道路交通情報センターによりますと、活きエビの回収作業などのため現場付近では約4時間あまり車線規制が行われ、最大５キロの渋滞が発生したということです。

「活きエビ」の用途は・散乱した量は？

事故現場を通りかかった人によりますと「（道路上に）カゴと発泡スチロールが散らばっていたので、魚かその類か？」に見えたということです。



警察によりますと、事故現場は山陽道(上り)の山陽IC東 約1キロで、トラックが大型トラックに追突し、はずみで追突したトラックが横転したということです。



また、道路に散乱した活きエビは「釣りエサ」用で、回収した量は約1トンに及んだということです。



この事故で、横転したトラックの運転手が救急搬送されましたが、軽傷とみられています。

【現場の画像と地図】