アシックスが続騰、タイとスペインのレース登録ＰＦ企業買収を好感

アシックス<7936.T>が続騰している。２０日午前９時３０分ごろ、スペインを中心にレース登録プラットフォーム（ＰＦ）サービスを提供する企業と、タイを中心に同様のサービスを提供する企業の２社を買収すると発表。海外顧客との接点拡大に伴う中期的な収益貢献を期待した買いが集まったようだ。



ランニングイベントへのランナーの登録に向けたプラットフォームを運営する企業を傘下に収めることで、ブランド発信の強化を図るとともに、自社商品の経済圏の拡大につなげる。株式譲渡実行日はスペイン企業のＤＰＴＫ ＩＮＮＯＶＡＣＩＯＮ Ｙ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＡが１１月１７日。タイのＴｈａｉｄｏｔｒｕｎが来年４～６月。取得価額は２社とも非公表としている。



出所：MINKABU PRESS