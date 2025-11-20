【写真クイズ】この食材の名前は？　爽やかな辛みが魅力

旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

正解：辛味大根

加熱しても美味です

辛味大根はアブラナ科ダイコン属に属する植物で、一般的な青首大根の仲間ですが、青首大根よりも辛味が強く、水分が少ないのが特徴です。

見た目は小ぶりで、長さ10〜20cmほどの短い円筒形や、下ぶくれ型、丸型などさまざまな形状があります。一般的な大根に比べて繊維がしっかりしているため肉質はやや硬めです。

日本では、地域ごとに個性豊かな辛味大根が栽培されています。

たとえば、長野県坂城町の「ねずみ大根」や「中之条大根」など、下伊那郡下條村の「親田辛味大根」、京都府の「辛みだいこん」などが知られています。

これらは形状も異なり、ねずみ大根は下ぶくれ型、親田辛味大根はかぶのような丸型で、白と赤の系統があります。京都の辛味大根は直径3〜5cmほどと小型で、水分が極めて少ないため、そばの薬味に最適です。

ねずみ大根

旬の時期は秋から冬にかけてで、とくに寒さが増す晩秋から初冬にかけて辛味が強くなり、風味が引き立ちます。これは、寒さによって辛味成分が増すためです。

辛味大根の食べ方としてもっとも一般的なのは、大根おろしです。辛味成分は「イソチオシアネート」という化合物で、細胞が壊れることで生成されます。そのため、おろす際には繊維を断ち切るようにおろし金に当てると、より強い辛味が引き出されます。

また、皮の近くに辛味成分が多く含まれているため、皮付きのままおろすとより刺激的な味わいになります。

一般的な大根のように加熱して食べることもできます。炒め物にすると、辛味がまろやかになり、ごま油やしょう油との相性も抜群です。

サラダやマリネにも活用でき、水菜やキュウリと合わせてポン酢や梅ドレッシングで仕上げると、爽やかな辛味がアクセントになります。

漬物やピクルスにしても美味。千枚漬け風に甘酢で漬けると、辛味がほどよく残り、箸休めにぴったりです。昆布と合わせて旨味を加えると、さらに深みが出ます。

美味しい辛味大根の見分け方

表面が白くてハリとツヤがあるものを。また、ずっしりと重みのあるもののほうがみずみずしく風味も豊かです。とくに、ひげ根の毛穴がまっすぐ一列に並んでいるものは、土壌の状態がよく、ストレスなく育った証拠です。

葉付きのものを選ぶ場合は、葉の付け根が鮮やかな緑色で、葉自体がシャキッとしているものが新鮮です。葉がしおれていたり、切り口が乾燥しているものは避けたほうがよいでしょう。

辛味大根は、部位によっても辛味の強さが異なります。

根に近い下部は特に辛味が強く、薬味や漬物に最適。中央部は辛味と風味のバランスがよく、みぞれ煮などの料理に向いています。葉に近い上部は比較的甘みがあり、生食でも楽しめます。

辛味大根の注目栄養素

特筆すべきは「イソチオシアネート」という辛味成分で、細胞が壊れることで生成されます。抗酸化作用が強く、活性酸素の除去や老化予防、さらにはがんの抑制効果も期待されている成分です。辛味大根はこのイソチオシアネートの含有量がとくに多く、大根おろしにすることで効率よく摂取できます。

さらに「ビタミンC」も豊富に含まれており、免疫力の向上や美肌効果、コラーゲン生成のサポートなど、美容と健康の両面で活躍します。

辛味大根は水分が少ないぶん、栄養が凝縮されているともいわれており、少量でもしっかりと栄養をとれるのが魅力です。

