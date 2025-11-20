この記事をまとめると ■いま老朽化と維持費増大により信号機の撤去が加速している ■撤去は必要性を検討して行われLED標識やラウンドアバウトが代替手段となっている ■最適な配置へと再検証し持続可能な交通へ転換を図っていくねらいだ

全国で進む信号機撤去の真意

全国各地で信号機の撤去が進んでいる。クルマを運転する人にとって、信号機は交通安全を守る重要な存在だ。信号機が減少することで危険性を懸念する声もあるが、撤去には明確な理由があり、将来的な交通安全を重視した合理的な判断とされている。本記事では信号機撤去の背景と現状、今後について説明していこう。

＜老朽化と維持コストの深刻な問題＞

信号機撤去の最大の理由は老朽化の進行である。警察庁発表によると、全国におよそ21万基ある信号機のうち、耐用年数とされる19年を超えているものが2割以上、約4万9000基に達しているという。報道によると、最近5年で11基が老朽化により倒壊し、過去10年での倒壊件数は17件とも報じられている。本来交通事故から市民を守るはずの設備が、逆に人間の生命を脅かしかねない状況となっているのだ。

これら老朽化した信号機を更新しようにも、これには多額の費用がかかる。信号制御装置の交換コストは1基あたり概ね100万〜300万円と高額で、もっとも安価なものでも1基あたり約140万円と報じられており、更新は容易ではない。信号機の更新は原則として都道府県警察の予算で行われるため、少子高齢化や過疎化で税収が減る地方自治体では、維持や更新より撤去を選択するケースが増えている。

とくに廃校となった学校周辺や地方の住宅地では、時間帯によってほとんど車両や歩行者が通らない場合も多い。さらに、道路網の整備が進んだ地域では、新たなバイパスが開通したり、地域の中心であった商業施設が移転したりすることで、かつて多くの人やクルマが行き交った道路の交通量が大幅に減少するケースは少なくない。これらの場合も、交通実態に合わなくなった信号機がドライバーに不必要な待ち時間を強いることになり、渋滞の原因となるだけでなく、通行がほぼないのに赤信号で待たされる状況が生じてしまう。

この状況では、むしろ「信号は守らなくてもよい」という意識を助長し、信号無視を招くおそれがあり、信号機を更新し維持したところでかえって逆効果になるケースも指摘されている。とくに常時点滅する「一灯式信号機」は、その役割が形骸化しているとの見解もあることから、全国的に撤去が進められている代表例である。

これらの要因から、警察庁は2024年度から5年をかけて、過疎化などで不要となった地域の信号機4200基以上を撤去する計画を実施しており、2024年度には全国で679基が撤去された。

新技術による代替手段の活用でより低コストな交通制御が可能に

＜信号機に代わる新しい交通制御＞

信号機の撤去が進むもうひとつの背景としては、代替手段の進化もある。不要と判断された信号機を外す場合、ただ撤去するだけではなく、たとえば、一時停止標識にLEDを搭載したものや反射材を強化した大型標識、道路のカラー舗装によって視認性を高める対策が全国各地で採用されており、信号を撤去した交差点でも代替手段が機能しているとの報告がある。

これらの施策により、従来は一灯点滅式信号機が必要だった場所でも、より低コストで効果的な交通制御が可能になっている。このように、運転者や歩行者に対して注意を喚起し、交通ルールの遵守を促す仕組みに切り替えている。

さらに注目されているのが、ラウンドアバウト（環状交差点）の導入だ。これはヨーロッパを発祥とする交差点形式で、中心の「中央島」のまわりにある円形の道路を時計まわりに通行するもの。信号機を必要とせず、随時進入と離脱が可能である。ラウンドアバウトの導入により従来型交差点に比べて事故発生率が大幅に減少したとの指摘があり、平均で約6割減、なかには最大で8割減という報告もある。

信号待ちがないため交通の流れがスムースになり、またアイドリング時間の減少によってCO2削減効果も指摘されている。また、停電時でも機能するため災害時の対応力も高い。2022年3月末時点で日本国内には126カ所のラウンドアバウトが設置されており、今後さらなる普及が期待されている。

＜持続可能な交通環境への転換＞

信号機の撤去は、単なるコスト削減策というだけではない。警察当局は「クルマや歩行者の道路利用状況、交通情勢をよく分析し慎重に判断して、必要性が低下している信号機であれば廃止する」という方針を示しており、一律に全部を変えるわけではないことを強調している。

他方で、撤去には生活者の不安や合意形成という社会的課題が伴い、必要な場所は更新・改良を、不要な場所は代替策で合理化するという「選択と集中」の丁寧な運用が求められている。

限られた予算を交通量データや地域の道路利用実態などをもとに、信号が必要な地点を見直し、撤去・更新・代替策導入のいずれかを選択して振りわける。そのことで、より効果的な交通安全対策が可能となる。

老朽化した信号機を放置すれば倒壊の危険があり、かえって危険を招く。だからこそこのタイミングで、交通安全対策として信号機を含む全体のシステムを実態にあわせたかたちで更新していくことが必要だ。単に信号機を減らすのではなく、交通実態に応じた撤去と代替設計が適切に行われるかどうかが安全性の鍵なのである。そのためのデータと現場検証に基づく再配置が、いま全国で加速している。

目指すべきは、将来の世代に安全かつ効率的な交通環境を引き継ぐこと。現状、信号配置の最適化と新技術の導入を通じて、持続可能な交通規制体制への転換を図っている。