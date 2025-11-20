女優の藤田朋子（60）が20日までに自身のインスタグラムを更新。ドラマ「渡る世間は鬼ばかり」での“親子”ショットを公開した。

自身のインスタグラムで「#渡る世間は鬼ばかり令和版 #おかくらが帰ってきました」と題してつづり始めた。

「#日向子は立派な料理教室を頑張ってます衣装部さんが『奇跡的に残っていた』と出してきた、おかくらのユニフォームを身につけると、色褪せたクタクタの引っ張りが身体に馴染んで、ブランクがあったとは思えないように、すぅっと台詞が出てきました」と撮影秘話を明かした。

「ヒナと一緒にまた親子を“演じられて”なんだか嬉しく不思議な気持ち。もう二度と“本間長子”にはなれないと思っていたのにね。#ありがとう #AI橋田壽賀子さん ありがとうございます、石井ふく子先生 本当に人生って先が分からないものです」と感謝の言葉を記して、娘役である大谷玲凪との笑顔2ショットを投稿した。

ネットでは「元気なおかくらが見られるのを楽しみ」「ひなちゃんも素敵な大人になりましたね」「本当の親子みたい」「お二人とも全然変わってない」「お二人の親子だいすき」などの喜びの声が上がった。